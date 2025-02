Crystalweed su X: “il CBD in Italia è legale e non ha effetti psicotropi”

(Adnkronos) –

Milano, 14/02/2025 – “Il CBD è legale in Italia?” “Posso acquistare CBD online senza rischi?” Non è raro trovare queste domande tra gli utenti online. Crystalweed ha deciso di togliere ogni dubbio con un post su X, spiegando nel dettaglio che: sì, il CBD è completamente legale in Italia dal 2016. Non bisogna confondersi con il THC, spesso presente nei prodotti con CBD, che è invece regolato dalla legge. In Italia, la percentuale di THC concessa nei prodotti derivati dalla canapa industriale è dello 0.5%. Questa sostanza è diventata la protagonista delle proteste dei consumatori di cannabis light e non sul nuovo Codice della Strada. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le regole sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti diventano più rigide. La novità più rilevante è che non sarà più necessario dimostrare uno stato di alterazione psicofisica: basterà la presenza di THC nei test salivari per far scattare le sanzioni. Tra le misure previste, la sospensione immediata della patente e, nei casi più gravi, la revoca con confisca del veicolo. Dal momento che la legge n.242 del 2016 ha stabilito la legalità di CBD e THC nei limiti, questa nuova riforma solleva perplessità tra esperti e consumatori di cannabis legale. Il rischio è di punire indiscriminatamente anche chi ha assunto le sostanze giorni prima, senza effetti sulla capacità di guida, persino per finalità terapeutiche. Il dibattito è aperto e non si escludono possibili revisioni della normativa. Per seguire gli sviluppi di queste nuove disposizioni, visita il CBD shop online al seguente link: https://crystalweed.it/.

