Dal prossimo 12 ottobre alle ore 16.30 su Rai 1 mons. Dario E. Viganò torna alle Ragioni della Speranza con un ciclo di commento al vangelo dal titolo Custodi della bellezza

(Adnkronos) – Roma, 8 ottobre 2024. A partire da sabato 12 ottobre mons. Dario E. Viganò torna su Rai Uno a partire dalle 16.30, un nuovo percorso de “Custodi della bellezza”, seconda parte del programma “A Sua Immagine”. Il programma racconterà il rapporto tra spiritualità e arte, un binomio che da sempre caratterizza e illumina la storia dell’uomo. Un’immersione nella Bellezza, un viaggio nel Paese più bello del mondo. Da Villa d’Este (la regina delle Ville) alla Certosa di Padula (la Reggia del silenzio), da Monza con la sua Reggia e il Duomo, veri e propri gioielli dell’architettura, a San Pietro in Vincoli dove si può ammirare il maestoso Mosè di Michelangelo. E ancora, dalla meravigliosa Reggia di Caserta al fascino misterioso dell’Abbazia di Sant’Angelo in Formis, fino alla contemplazione della luce dorata dei mosaici del Duomo di Monreale. Alla conduzione della trasmissione mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Compagno di viaggio lo storico dell’arte Tommaso Strinati. Il programma, seconda parte di A Sua Immagine è un programma di Laura Misiti e Gianni Epifani, testi di Carmela Radatti, regia di Maria Amata Calò. Dario Edoardo Viganò, sacerdote ambrosiano, Ordinato dal cardinale Carlo Maria Martini, nel 1987, dopo un breve periodo come coadiutore a Garbagnate Milanese e nella parrocchia milanese di San Pio V, diviene docente incaricato di etica e deontologia dei media all’Alta Scuola di Specializzazione in Comunicazione dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali della Santa Sede, è professore di Cinema. Si occupa di Media and Religious Studies, del rapporto tra cattolicesimo e memorie audiovisive. Ha istituto il Centro di ricerca Catholicism and Audiovisual Studies presso l’Università Telematica Internazionale UniNettuno ed è presidente della Fondazione memorie audiovisive del cattolicesimo. Membro del comitato direttivo del Master in Gestione della Produzione cinematografica e televisiva | Media Entertainment, LUISS Business School, ha avviato molti progetti audiovisivi per i più importanti network italiani. Tra le sue ultime pubblicazioni: Il cinema dei papi. Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana, Marietti 2019; Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità, Effatà 2021; Cesare Zavattini e l’eredità culturale tra Italia e Cuba, Magale 2022; Papi e media Redazione e ricezione dei documenti di Pio XI e Pio XII su cinema, radio e tv (a cura di), Il Mulino 2023; La storia del cattolicesimo contemporaneo e le memorie del cinema e dell’audiovisivo (con Della Maggiore), Mimesis 2024. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)