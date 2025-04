Dalla gestione dei soldi ai primi investimenti: torna il Summer Camp di educazione finanziaria per ragazze

(Adnkronos) – Il primo campo estivo gratuito dedicato all’educazione finanziaria e imprenditoriale al femminile, quest’anno raddoppia: due sedi, Milano-Bicocca e Università di Bari, per un totale di 120 studentesse e due periodi diversi, giugno e settembre. Le iscrizioni su Milano sono già aperte. Milano, 1 aprile 2025 – Imparare a gestire i primi guadagni. Sapere quando concedersi piccoli “sfizi”, in tranquillità. Infine, acquisire, a piccoli passi, quell’autonomia economica che rende libere. Queste competenze sono solo alcune tra le molte che verranno insegnate a 120 ragazze dai 15 ai 17 anni, durante la seconda edizione di “EFFE Summer Camp”, il primo e unico campo estivo gratuito dedicato all’educazione finanziaria e all’imprenditoria “al femminile” ideato dall’Università degli studi di Milano-Bicocca.

Dopo il successo della prima edizione, il campo quest’anno si arricchisce della collaborazione con l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Grazie a questa intesa, la Summer offrirà la sua esperienza formativa a 120 studentesse di qualunque istituto secondario superiore, nate tra il 2007 e il 2009, 60 per ognuna delle due sedi. Le due settimane di formazione si svolgeranno nello specifico: a Milano, presso l’Università di Milano-Bicocca, dal 9 al 14 giugno 2025 e a Bari, presso l’Università di Bari, dall’1 al 5 settembre. EFFE Summer Camp rappresenta un’opportunità unica, per le studentesse, per acquisire competenze fondamentali in ambito finanziario e imprenditoriale, attraverso lezioni interattive, esercitazioni pratiche e testimonianze dirette di donne imprenditrici e professionisti del settore. Forte dei dati del monitoraggio dell’anno scorso, quest’anno includerà anche un modulo sul public speaking. Tra gli ospiti più prestigiosi che parteciperanno quest’anno: Giusy Versace, che presenzierà alla cerimonia di apertura su Milano, Mirja Cartia d’Asero (AD de ilSole24Ore) e numerose imprenditrici tra cui Antonella Giacchetti (presidente di AIDDA), Simona Castelli (FIDAPA e COO di Impianti Spa), Mary Franzese (Women and Tech), Chiara Costacurta (Soroptimist). «Il Summer Camp è pensato per le adolescenti che in Italia, a tutt’oggi, manifestano già a 15 anni un gap di alfabetizzazione finanziaria rispetto ai loro coetanei. Il corso – sottolinea Emanuela Rinaldi, responsabile scientifica di EFFE Summer Camp – non è soltanto un’occasione di formazione, ma anche un passo concreto per favorire l’indipendenza economica e professionale delle giovani donne, aiutandole a sviluppare competenze chiave per il loro futuro. Un’opportunità di formazione imperdibile.» “EFFE Summer Camp rappresenta una grande opportunità per acquisire nozioni teoriche e pratiche sui temi dell’educazione finanziaria, dell’imprenditorialità e più in generale della cultura aziendale. A prescindere dagli studi universitari che le partecipanti svolgeranno in futuro, tali conoscenze consentiranno di far maturare, attraverso una visione olistica dei temi trattati, riflessioni e ragionamenti che potranno rivelarsi utili per ogni percorso di studi futuro” dice Stefano Dell’Atti, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Con il Dipartimento di Scienze Politiche, a Bari, opererà il Centro per l’Apprendimento Permanente: “Abbiamo sostenuto da subito – dice la presidente del centro Fausta Scardigno – quest’iniziativa che mette al centro non solo l’empowerment femminile ma anche quello dei territori e delle imprese, puntando sullo sviluppo di competenze e di ecosistemi dell’apprendimento”. Le iscrizioni per la sede di Milano sono aperte fino a venerdì 11 aprile 2025. Per la sede di Bari, da oggi, è possibile segnalare l’interesse a candidarsi tramite il form on line disponibile sul sito del progetto. “EFFE Summer Camp” è un’iniziativa di Obiettivo Effe – Empowerment femminile per un futuro più equo, un progetto multidisciplinare e pluriennale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2023 per sostenere l’empowerment femminile e la cultura dell’educazione finanziaria tra le donne, con la collaborazione e il patrocinio di numerosi enti pubblici, privati e del terzo settore. Il progetto èrealizzato in partnership con

Invitalia

, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, nell’ambito del Programma Imprenditoria Femminile. Il Programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gestito da Invitalia, punta a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne, a rafforzare le loro competenze e a creare un clima culturale che favorisca la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e dell’impresa, contribuendo a superare gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori.

Come iscriversi

Il Summer Camp è riconosciuto come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’ Orientamento). Le candidature delle studentesse interessate (nate nel 2007, 2008 o 2009) potranno pervenire unicamente tramite referente scolastico PCTO/Orientamento: per Milano, attraverso la compilazione del form d’iscrizione alla pagina https://obiettivof.unimib.it/come-iscriversi-a-effe-summer-camp/; per Bari, scrivere a obiettivof@unimib.it, tel. 02-6448.3013. Ulteriori informazioni saranno fornite tramite gli stessi canali. Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca

Ufficio Stampa Università di Bari “Aldo Moro”

Centro per l’Apprendimento Permanente Uniba

