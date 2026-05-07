DJI offre inquadratura e tracking professionali con Osmo Mobile 8P

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

I creator possono ora sbloccare funzionalità di stabilizzazione di livello superiore con Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 e Apple DockKit

SHENZHEN, Cina, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ — DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, presenta oggi Osmo Mobile 8P al mercato globale. Dotato di funzioni di inquadratura e tracciamento di nuova generazione, consente ai creator di elevare con precisione le riprese realizzate con lo smartphone. Il nuovo telecomando staccabile Osmo FrameTap consente ai creator di scattare selfie telecomandati con un’inquadratura precisa. Nel frattempo, il migliorato ActiveTrack 8.01 offre un tracciamento del soggetto ancora più agile per mantenere i soggetti nell’inquadratura, anche tra folle complesse. In alternativa, i creator possono anche collegare direttamente i loro iPhone a Osmo Mobile 8P per il tracciamento nativo tramite Apple DockKit1.

Controllo preciso a portata di mano

Il nuovo Osmo FrameTap permette ai creator di scattare selfie con la fotocamera posteriore o di dirigere una ripresa a distanza, garantendo risultati professionali. Questo telecomando rimovibile è dotato di uno schermo che duplica l’inquadratura di uno smartphone o del modulo multifunzione 2 dell’Osmo Mobile 8P1. Il joystick intuitivo offre ai creator un controllo preciso del movimento e dello zoom del gimbal. Inoltre, la luminosità e la temperatura della luce ausiliaria sul modulo multifunzione 2 possono essere regolate su otto livelli. Il design magnetico consente di agganciarlo facilmente all’impugnatura dello stabilizzatore o di rimuoverlo rapidamente.

Inseguimento migliorato per ogni soggetto

Osmo Mobile 8P offre diversi modi per mantenere i soggetti nell’inquadratura. Il nuovo modulo multifunzione 21 si abbina a Osmo Mobile 8P per seguire non solo persone e animali domestici. Può mantenere centrati nell’inquadratura anche oggetti generici, come auto e punti di riferimento. I creator possono anche usare ActiveTrack 8.01 tramite l’app DJI Mimo. Grazie a un nuovo livello di agilità nell’inseguimento dei soggetti, i creator possono mantenere i loro soggetti al centro dell’inquadratura anche in ambienti affollati come concerti o eventi sportivi. È particolarmente efficace nell’aggirare gli ostacoli e nella gestione di cambiamenti rapidi. In alternativa, i creator che utilizzano iPhone possono seguire i soggetti in modo fluido tramite l’app fotocamera nativa, poiché il nuovo Osmo Mobile 8P supporta Apple DockKit.

Design integrato, stabilizzazione evoluta

Lo stabilizzatore a tre assi di Osmo Mobile 8P sfrutta l’ottava generazione di stabilizzazione DJI per riprese dinamiche e filmati stabili. Pesa circa 386 g e dispone di un treppiede integrato e di un manico telescopico da 215 mm. Il design del treppiede è stato aggiornato con un’apertura più ampia per una maggiore stabilità su varie superfici. Progettato per durare, offre fino a 10 ore1 di autonomia. La porta USB-C integrata consente allo stabilizzatore di fungere da caricabatterie per lo smartphone, rendendolo ideale per riprese all’aperto e dirette streaming prolungate.

Modalità creative per uno stile cinematografico

L’app DJI Mimo trasforma le riprese di tutti i giorni in contenuti di livello professionale grazie a una serie di modalità cinematografiche intuitive che trasformano operazioni semplici in effetti visivi straordinari.

Angoli di ripresa flessibili

La funzione 360° Infinite Spin dello stabilizzatore consente di realizzare panoramiche fluide da qualsiasi angolazione grazie a una rotazione orizzontale illimitata. In combinazione con il tracciamento intelligente, lo stabilizzatore può agganciarsi continuamente ai soggetti in movimento, offrendo riprese fluide e professionali. Le riprese dal basso sono possibili anche inclinando in avanti l’asse di panoramica, permettendo ai creator di catturare il mondo dall’altezza degli occhi di un bambino o di un animale domestico.

Prezzo e disponibilità

DJI Osmo Mobile 8P è disponibile immediatamente su store.dji.com e presso i partner commerciali autorizzati, con spedizioni a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Mobile 8P. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall’acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano annuale) include fino a due sostituzioni in un anno. DJI Care Refresh (piano biennale) include fino a quattro sostituzioni in due anni. Altri servizi offerti da DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitare: http://www.dji.com/support/service/djicare-refresh



Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://www.dji.com/osmo-mobile-8p



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2970201/DJI_Delivers_Pro_Framing_Tracking_Osmo_Mobile_8P.jpg



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