Dogecoin3.0 ha raggiunto un accordo con quattro piattaforme di scambio per la pre-vendita.

Londra 24/05/2024 – Sta arrivando una nuova opportunità nel mondo dei memecoin, il tipo di asset digitali con le migliori prestazioni nel primo trimestre del 2024. Ispirato da DOGE, il memecoin più importante, questo nuovo progetto promette di portare una ventata di aria fresca sul mercato. Per la prima volta, sarà possibile utilizzare carte di credito in una pre-vendita, con acquisti disponibili anche attraverso le reti AVAX, BASE, BSC, ETH, MATIC, OP, ARB, SOL, USDT, USDC e TRC20.

Secondo CoinMarketCap, Dogecoin, che guida tutti i memecoin con una capitalizzazione di mercato totale di oltre 50 miliardi di dollari, ha stimolato l'interesse e l'ideazione di questo nuovo progetto. È iniziato il conto alla rovescia per la pre-vendita di Dogecoin3.0, noto come DOGE3.0.

DOGE3.0, con un'offerta totale limitata a 699 milioni di unità e il 20% destinato allo staking, è vicino al termine dei preparativi per la pre-vendita. L'obiettivo è unirsi alla frenesia dei memecoin, uno dei trend emergenti dell'anno, e avere un impatto significativo sul mercato. Sviluppato sulla Binance Smart Chain con lo scopo di essere uno dei memecoin pionieri della tecnologia Web3, Dogecoin3.0 rilascerà il 25% della sua offerta circolante nella pre-vendita e distribuirà il 10% ai suoi detentori iniziali tramite airdrops. Il fondatore di Dogecoin3.0, Alexander Lee, ha dichiarato: "I memecoin anche quest’anno hanno dimostrato ottime performance, nonostante le principali criptovalute siano pesantemente influenzate dal contesto macroeconomico. Parteciperemo attivamente a questa tendenza, promuovendo l'innovazione attraverso un'infrastruttura solida e affidabile". Nonostante l'attuale stagnazione del mercato, l'azienda ha identificato i possessori di criptovalute che vedono un potenziale nei memecoin come il suo pubblico di riferimento. Ha iniziato a costruire la sua comunità attraverso le piattaforme di social media. L'analisi del primo trimestre del 2024 ha rivelato i rendimenti delle criptovalute incentrate su tematiche quali gli asset reali o l'intelligenza artificiale, i dati di CoinGecko hanno mostrato che i memecoin sono stati i migliori performer nei primi tre mesi dell'anno. I memecoin, inizialmente concepiti come “token parodia”, hanno raggiunto un incredibile aumento delle prestazioni del 1313% nel primo trimestre del 2024. Doge3.0, che pone al centro la comunità e adotta un approccio orientato alla risoluzione dei problemi nella sua cultura, ha fatto una dichiarazione incisiva con i suoi accordi di pre-vendita. Dogecoin3.0 ha stabilito intese con le piattaforme di scambio di criptovalute LBank, XT, Bitmart e MEXC per il processo di pre-vendita. Sarà accessibile a investitori di tutto il mondo interessati alla pre-vendita, allo staking e alle opportunità di airdrop, che vedono un futuro promettente nel progetto. Enfatizzando la marcata cultura dei memecoin che caratterizza Dogecoin3.0, Lee ha concluso: " Con il crescente riconoscimento di Dogecoin3.0 nel mercato, utilizzeremo sia il 5% dell'offerta corrente sia i profitti generati dall'ecosistema per sviluppare nuovi progetti. A breve, introdurremo funzionalità di swap e bridge, oltre a iniziative focalizzate sul metaverso e sul gaming." I dati di CoinGecko hanno rivelato che più di 5.000 nuove criptovalute sono state lanciate con cadenza giornaliera dall'inizio del 2024 fino ad aprile. E’ stato anche notato che un progetto su due è fallito. Puntando alla compatibilità con la tecnologia Web3, Dogecoin3.0 si distingue per la sua offerta limitata e per la sua riconoscibilità, prendendo ispirazione dall'originale Dogecoin lanciato nel 2013. Oggi, Dogecoin rimane il più grande memecoin con una capitalizzazione di mercato di oltre 21 miliardi di dollari. Il nuovo memecoin Dogecoin3.0, fedele ai principi di trasparenza e onestà e fortemente impegnato nella conformità normativa, sarà il primo a offrire la possibilità di partecipare alla pre-vendita tramite carta di credito. Alexander Lee, admin@doge30.com —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)