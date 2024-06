Era Group, Giorgio Ciarrapico: “Con i progetti emozionali uniamo storicità e modernità agli immobili di pregio”

(Adnkronos) – Il fondatore della società immobiliare racconta la gestione di ville e costruzioni di alto valore, tra vendita, nuove progettazioni e proposte alla clientela Cortina d’Ampezzo,13/06/2024. Il settore dell'immobiliare di lusso è in continua crescita, vera e propria nicchia di mercato caratterizzata da una domanda sempre maggiore di abitazioni dall'alto valore architettonico e storico. Questa evoluzione vede i player del settore non solo impegnati nella vendita di proprietà prestigiose, ma anche nel fornire supporto alla clientela nella progettazione e nel recupero di tali immobili. “L'innovazione tecnologica e la gestione moderna degli spazi possono integrarsi perfettamente con la storicità degli immobili, spesso soggetti a vincoli imposti dalla sovrintendenza, creando soluzioni abitative uniche che rispettano il passato senza rinunciare al comfort contemporaneo”, racconta Giorgio Ciarrapico, fondatore insieme a Veronica Valle di Era Group. La società si distingue per la capacità di riportare all'antico splendore dimore di città e di montagna, tenute storiche e ville, combinando charme storico e funzionalità moderna. Era Group vanta un team di esperti composto da avvocati, architetti, geometri e ingegneri, specializzati nel recupero di proprietà prestigiose e ambienti storici. Un approccio integrato che, come spiegano i responsabili della società immobiliare, consente di sviluppare progetti che rispettano e valorizzano il patrimonio storico, incorporando allo stesso tempo le più recenti tecnologie disponibili sul mercato. Un esempio emblematico del lavoro di Era Group è rappresentato dalla ristrutturazione di Villa del Gallo a Cortina d'Ampezzo. Situata in una zona semicentrale della nota località dolomitica, all'interno delle mura storiche del Castello che dà il nome alla via, la proprietà si trova in un borgo caratterizzato da case storiche ampezzane. “La villa, costruita agli inizi del 1900 e abbandonata per oltre 40 anni, ha un grande valore storico e architettonico. Gli eredi della proprietà— spiega Ciarrapico — hanno deciso di proporla al mercato e hanno affidato a Era Group il compito di curare la vendita dell'immobile. Data la sua posizione e le sue caratteristiche uniche — prosegue il fondatore di Era Group —, l'intervento di ristrutturazione necessario è particolarmente delicato, poiché deve rispettare sia il contesto storico del borgo sia le normative vigenti in materia di conservazione dei beni culturali”. La ristrutturazione di Villa del Gallo rappresenta una sfida significativa: integrare le moderne esigenze tecnologiche e funzionali in un contesto storico senza alterare il valore e l'integrità dell’immobile. L’obiettivo è quello di rendere la villa non solo un’abitazione di lusso, ma anche un esempio di come la tecnologia moderna e la gestione innovativa degli spazi possano coesistere armoniosamente con il patrimonio storico. Sistemi di domotica, efficienza energetica e soluzioni di design contemporaneo saranno integrati nel progetto di ristrutturazione, garantendo così una fruibilità up-to-date senza compromettere l’autenticità storica della villa. Il settore dell'immobiliare di lusso continua a crescere, spinto dalla domanda di abitazioni che combinano valore storico e comfort moderno. Era Group si posiziona come leader in questo mercato, unendo tradizione e innovazione nei progetti di recupero e ristrutturazione. La ristrutturazione di Villa del Gallo a Cortina d'Ampezzo è solo uno degli ultimi esempi dell’approccio unico portato avanti dalla società fondata da Ciarrapico e Valle, un modus operandi che valorizza il patrimonio storico rendendolo fruibile e attraente per i clienti più esigenti. CONTATTI: https://www.eragroup.it/

