Eroxon®: un trattamento per la disfunzione erettile

Eroxon® – un trattamento topico per la disfunzione erettile (DE), che può aiutare ad avere un'erezione in 10 minuti dall’applicazione – sarà disponibile nelle farmacie italiane. Milano, 20 giugno 2024.Questo gel ad azione rapida, che deve essere applicato sulla punta del pene, potrà essere acquistato in farmacia e parafarmacia, senza obbligo di prescrizione medica. Grazie ad una tecnologia proprietaria, sviluppata dall’azienda produttrice del gel, la britannica Futura Medical, gli ingredienti contenuti nel gel Eroxon® possono essere applicati direttamente sulla zona interessata per poter esercitare la propria azione. Il gel, infatti, deve essere applicato sul glande, o punta del pene, dove agisce mediante un meccanismo di azione “fisico”, che contribuisce all’erezione promuovendo la vasodilatazione locale. Una volta applicato, i componenti volatili del gel Eroxon® evaporano in pochi secondi, fornendo una sensazione di rapido raffreddamento e, successivamente, di graduale riscaldamento. Questo stimola le terminazioni nervose libere sensibili alla pressione e alla temperatura nel glande, che aumentano il flusso sanguigno ai corpi cavernosi e contribuiscono all'erezione. Questo prodotto può aiutare ad avere un'erezione in 10 minuti dall’applicazione, in caso di disfunzione erettile sia lieve che moderata. Con la sua rapidità d'azione, Eroxon® può aiutare ripristinare la spontaneità dei rapporti sessuali.

Disfunzione erettile (DE): un problema comune ma complesso

La DE è definita come l’incapacità totale o parziale di ottenere e/o mantenere un’erezione sufficiente per un rapporto sessuale. Questa disfunzione viene confermata solo se il problema persiste per più di 3 mesi, ad ogni rapporto. La DE è una disfunzione sessuale maschile multidimensionale ma comune, che comporta un'alterazione di una qualsiasi delle componenti della risposta erettile, comprese quelle organiche, relazionali e psicologiche. Tra i fattori di rischio organici ci sono ad esempio l'età, le malattie cardiovascolari o il diabete. Anche lo stile di vita e alcune abitudini, come ad esempio il fumo e il consumo di alcolici, possono contribuire allo sviluppo della DE. La componente psicologica della DE può avere un impatto importante e portare, tra le altre cose, anche ad una mancanza di fiducia in sé stessi. Infine, in termini relazionali, la perdita della spontaneità del momento è un aspetto ritenuto importante da molti uomini con DE. Tutt’oggi la DE può essere ancora un argomento tabù per alcuni uomini, difficile da affrontare sia con il partner che con il proprio medico. Eppure, riconoscere il proprio disagio e parlarne al proprio medico è il primo passo che si può compiere per iniziare ad affrontare il problema.

In conclusione

Con Eroxon® si potranno aprire nuove strade nel trattamento della disfunzione erettile, con un gel topico disponibile senza bisogno di prescrizione medica e che agisce in dieci minuti. Eroxon® sarà disponibile on-line, in farmacia e parafarmacia – in pratiche confezioni da 4 tubetti monouso.

Eroxon® è un dispositivo medico CE 2797.



Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.



Aut. Min. 14.05.2024



