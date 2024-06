Euro 2024 – Germania, ottavi a un passo. Svizzera pronta per il bis Croazia, vincente a 1,47 su Sisal.it, cerca riscatto con l’Albania

(Adnkronos) –

Roma, 18 giugno 2024 – I padroni di casa tornano in campo. Dopo la goleada all’esordio contro la Scozia, la Germania sfida l’Ungheria e cerca, con 90 minuti di anticipo, il pass per gli ottavi di finale. I magiari, dal canto loro, devono riprendersi subito dalla sconfitta con la Svizzera se non vogliono salutare prematuramente Euro 2024. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Nagelsmann favoritissimi a 1,25 con il miracolo ungherese che pagherebbe 12 volte la posta mentre si scende a 6,00 per il pareggio. La sfida fra Germania e Ungheria è iniziata nel lontano 1909 ma, su 27 confronti, solo sette si sono svolti in competizioni ufficiali con la finale di Coppa del Mondo del 1954 come apice. Tre anni fa, agli Europei, la gara terminò 2-2: vedere un’altra sfida con Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,45 mentre lo stesso risultato esatto pagherebbe 28 volte la posta. Contro la Scozia i tedeschi hanno trovato due reti dalla panchina mentre i magiari ne hanno subito uno da Embolo, subentrato a metà ripresa: ecco che un gol dalla panchina si gioca a 2,00. Kai Havertz, gol e assist all’esordio, vuole ripetersi e un’altra marcatura è data a 2,25 stessa quota di Niclas Füllkrug. Cerca conferme anche Barnabás Varga, il cui secondo gol a Euro 2024 è dato a 5,00. Sempre nel Girone A, la Svizzera vuole chiudere il discorso qualificazione contro la Scozia. Gli esperti Sisal vedono i rossocrociati favoriti a 1,85 contro il 4,25 degli scozzesi mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Tanta grinta ma, forse, pochi gol tanto che l’Under, a 1,67, si fa preferire all’Over, a 2,10. Occhio ai cartellini perché un’espulsione si gioca a 5,25. Breel Embolo ha già lasciato il segno per la Svizzera: un’altra marcatura è in quota a 3,00. La Scozia, dal canto suo spera che Ché Adams, in gol a 4,50, possa esultare insieme ai suoi tifosi. Mercoledì scendono però in campo anche Croazia e Albania in una sfida che interessa da vicino anche l’Italia. Entrambe sconfitte all’esordio, vanno a caccia di un pronto riscatto. Gli slavi vedono i tre punti a 1,47 rispetto al 7,50 degli albanesi mentre il pareggio è offerto a 4,25. I ragazzi di Silvinho hanno fatto subito male agli azzurri e vederli segnare nuovamente per primi si gioca a 3,75 mentre, al contrario, la Croazia che chiude i giochi con l’ultimo gol del match è in quota a 1,38. Occhio agli interventi in area: un calcio di rigore è offerto a 2,90. Andrej Kramarić, a 2,75, cerca il primo acuto del torneo mentre Nedim Bajrami, a 7,50, vuole bissare il gol all’Italia. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

