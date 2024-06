Euro 2024, Spagna-Italia con Barzagli: Planetwin365.news e Operazione Nostalgia premiano due tifosi azzurri

(Adnkronos) – In occasione del secondo impegno della Nazionale in Germania, con PlanetON – Euro Edition le due community hanno regalato a due follower una serata da ricordare con l’ex difensore bianconero

Roma, 21 giugno 2024 – Una partita decisiva per il cammino dell'Italia a Euro 2024, vissuta con un campione del mondo. La speciale serata di due tifosi azzurri si è svolta ieri sera insieme ad Andrea Barzagli, pilastro del recente passato della difesa della Juventus e della Nazionale che trionfò a Germania 2006. Insieme, l'inedito trio ha seguito la partita tra Italia e Spagna, secondo incontro del gruppo B, in una serata passata tra tifo, divertimento e una prospettiva unica su Euro2024, grazie al quinto appuntamento di "PlanetOn". Questo il nome dell’ innovativa iniziativa di engagement sulle emozioni del grande calcio, sviluppata da Planetwin365.news – il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment, SKS365 Group – e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio, che ha fatto il suo debutto ai campionati europei dopo aver toccato nelle precedenti edizioni la Champions League con il coinvolgimento di Zambrotta, Brocchi e Ventola e il calcio americano con Giorgio Chiellini protagonista. La sinergia tra i due brand ha premiato due followers di Planetwin365.news e Operazione Nostalgia, Claudio e Stefano, scelti attraverso un contest editoriale lanciato nei giorni scorsi sui canali social delle due community. Selezionati insieme ad altri sei follower, Claudio e Stefano sono stati invitati nella sede di Goal e Calciomercato.com, partner di Operazione Nostalgia, e hanno affrontato un quiz con sfide a eliminazione diretta sulla storia dei Mondiali e degli Europei degli anni ’90 -2000, la cui vittoria ha portato all’esperienza con Barzagli. Una volta smaltita l'emozione iniziale, i due tifosi hanno vissuto insieme all'ex difensore la partita di ieri, condividendo aneddoti sulla Nazionale e sfidandolo nel quiz finale sul Mondiale 2006. “E’ stato un piacere e un onore assistere alla partita con lui”, il commento di Stefano a fine partita, a cui ha fatto eco anche Claudio: “Ci siamo divertiti tantissimo. Peccato per la partita, ma averla vista con un campione come Barzagli è stata un’esperienza indimenticabile”. “Peccato per il risultato, ma sempre forza Italia. Ora pensiamo alla prossima partita. E’ vero, le altre nazionali hanno giocatori veramente forti, ma anche noi abbiamo ragazzi sicuramente interessanti e non vedo perché non possiamo giocarcela”, ha aggiunto Barzagli. Oltre all'iniziativa "PlanetOn – Euro Edition", la sinergia tra i due brand ha già vissuto uno dei momenti clou della stagione con il Raduno a Salerno dell'8 giugno, che ha coinvolto 40 grandi ex calciatori italiani e internazionali, con 20mila persone accorse allo stadio Arechi per tifare i loro idoli. Un evento a cui seguirà quello del 7 luglio a Novara, dove altri campioni del recente passato scenderanno in campo per nuova amichevole di caratura internazionale, all'insegna della passione sportiva e dei valori positivi del calcio, e per la quale Planetwin365.news sarà ancora presente nella veste di Official Main Partner.

