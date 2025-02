Fabiano Consulting, Catanzaro: “Vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche, mix tra design e sostenibilità”

(Adnkronos) – Soluzioni innovative e certificate per valorizzare gli ambienti interni ed esterni migliorando comfort abitativo, estetica e funzionalità Satriano – Catanzaro, 13 febbraio 2025.Nelle abitazioni moderne, le vetrate panoramiche e le pergole bioclimatiche rappresentano soluzioni d’avanguardia in grado di coniugare funzionalità, design e sostenibilità ambientale. Mario Fabiano, esperto del settore e CEO della Fabiano Consulting di Satriano (CZ), condivide alcuni suggerimenti per trasformare gli spazi esterni in ambienti di valore. “Le vetrate panoramiche non sono solo una scelta estetica, ma un’opportunità per ottimizzare la vivibilità della casa: ampliano gli spazi, massimizzano la luce naturale e creano un flusso armonioso tra interno ed esterno, offrendo un’esperienza visiva senza interruzioni per godere del paesaggio in ogni stagione”, afferma Fabiano. “Grazie alle moderne tecnologie, queste soluzioni garantiscono eccellenti prestazioni di isolamento termico ed acustico, proteggendo gli ambienti dagli agenti atmosferici e migliorando il comfort abitativo”.

Anche le pergole bioclimatiche contribuiscono alla valorizzazione degli spazi aperti inutilizzati, trasformandoli in ambienti accoglienti e funzionali tutto l’anno. “Le lamelle orientabili permettono di regolare temperatura e illuminazione in modo naturale, offrendo ombra nelle giornate più calde e lasciando entrare la luce nei mesi invernali”, spiega Fabiano. “Oltre ad essere una scelta elegante, queste strutture ottimizzano l’uso delle risorse naturali e migliorano il benessere all’aperto”. Fabiano Consulting è specializzata in soluzioni su misura per infissi e serramenti per esterni e interni, con un approccio che unisce innovazione, qualità dei materiali e attenzione alle esigenze del cliente. L’azienda si distingue per offrire un servizio chiavi in mano, che accompagna il cliente in ogni fase: dalla consulenza iniziale alla progettazione, fino all’installazione e all’assistenza post-vendita. “Prima di scegliere una soluzione, è essenziale affidarsi a professionisti qualificati che possano analizzare gli spazi e proporre progetti su misura, efficienti e durevoli”, sottolinea Fabiano. “Un supporto tecnico continuo assicura che i prodotti mantengano alte prestazioni e durino nel tempo”. A garanzia della qualità e della professionalità del servizio, Fabiano Consulting è tra le prime aziende in Calabria ad aver ottenuto l’attestato di posa qualificata rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico ASSVEPA. Questo riconoscimento certifica la competenza e l’eccellenza nell’installazione di vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche, offrendo ai clienti la sicurezza di affidarsi a professionisti altamente qualificati. Con un’esperienza consolidata ed una visione innovativa, Fabiano Consulting è un punto di riferimento per chi desidera trasformare e valorizzare i propri spazi, combinando eleganza, funzionalità ed efficienza energetica.

