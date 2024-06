Festival Nazionale delle Università, la terza edizione a Roma il 19 e 20 giugno

(Adnkronos) – “Futuro Italia: un paese per giovani” è il titolo della terza edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma all’Università degli Studi LINK di Roma il 19 e 20 giugno 2024, realizzata con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio. Roma, 7 giugno 2024.Dopo il grande successo delle prime due edizioni – con focus su cultura digitale e intelligenza artificiale – torna la kermesse divenuta un vero e proprio punto di riferimento per il mondo accademico italiano, che mira a sviluppare un contesto di dialettica permanente tra le esigenze delle Università, delle imprese e, soprattutto, quelle dei giovani. Questa edizione approfondirà il tema delle generazioni in relazione, con i tanti risvolti sulla conoscenza, la salute e il welfare. Il 19 e 20 giugno andranno in scena incontri, dibattiti e tavole rotonde con relatori di eccezione tra docenti, personaggi della cultura e delle imprese e istituzioni, che si avvicenderanno nei vari panel, dialogando su temi di stretta attualità, ma che guardano al futuro. Nato come appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani, il Festival Nazionale delle Università vuole essere un’occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Informazioni e programma sul sito ufficiale www.festivalnazionaleuniversita.it

