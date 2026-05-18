Ford accelera in Europa: sette nuovi modelli e tecnologie intelligenti per ottimizzare la produttività dei veicoli commerciali e delle imprese

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SALISBURGO, Austria, 18 maggio 2026 /PRNewswire/ — Ford ha illustrato oggi una nuova e dinamica visione per il proprio futuro in Europa in occasione di un incontro con i concessionari e i partner europei. Attraverso il lancio di una gamma completa di prodotti e tecnologie per i clienti privati e commerciali, previsto per i prossimi tre anni, Ford rinnova il proprio impegno nei confronti degli automobilisti e delle imprese europee.

La strategia europea di Ford è supportata dalla nuova piattaforma globale del marchio “Ready-Set-Ford”, che si concentra sui territori in cui Ford opera e si differenzia in modo autentico: Build, Thrill e Adventure. Le prime campagne europee con il banner “Ready-Set-Ford” partiranno questo mese.

Ford Pro si evolve: da produttore di veicoli a partner per la produttività delle imprese europee

Ford Pro, leader europeo nel settore dei veicoli commerciali da 11 anni consecutivi, 1 si sta evolvendo da produttore di veicoli a partner indispensabile per la produttività delle imprese di ogni dimensione, sfruttando software e servizi per massimizzare il ritorno su ogni singolo veicolo.

Questa strategia supporta l’obiettivo globale di Ford: generare il 25 per cento dell’EBIT di Ford Pro attraverso software e servizi. Nel primo trimestre del 2026, gli abbonamenti software a pagamento a livello globale sono aumentati del 30 per cento, raggiungendo quota 879.000, con margini lordi superiori al 50 per cento.

“Ford Pro è la colonna portante della nostra attività in Europa”, ha dichiarato Jim Baumbick, Presidente di Ford in Europa. “Non ci limitiamo a vendere furgoni e pickup, ma offriamo un ecosistema integrato di veicoli, software e servizi. I nostri veicoli sono leader nel mercato e attorno a essi abbiamo costruito un acceleratore di produttività che la concorrenza non può eguagliare. Per i nostri clienti non si tratta solo di trasporto, ma di un migliore ritorno sull’investimento”.

I servizi Uptime di Ford Pro utilizzano i dati dei veicoli connessi e l’intelligenza predittiva per individuare eventuali anomalie prima che si trasformino in guasti. Dal 2019, ogni veicolo Ford Pro è dotato di un modem integrato. Oggi, oltre 1,2 milioni di clienti europei sono connessi, generando quasi sei milioni di notifiche quotidiane sullo stato di salute del veicolo. Solo lo scorso anno, i servizi connessi di Ford hanno garantito ai nostri clienti quasi un milione di giorni in più di operatività.

Ford Pro sta ora estendendo per la prima volta queste funzionalità anche alle piccole imprese. Grazie ai nuovi servizi “Dealer Uptime Services”, ogni concessionario Ford può diventare responsabile della disponibilità operativa, monitorando lo stato dei veicoli, contattando i clienti in modo proattivo e preparando ricambi e officine prima dell’arrivo del veicolo. I primi progetti pilota mostrano che i tempi di riparazione si riducono fino al 50 per cento, con l’80 per cento dei guasti individuati in modo proattivo. 2



Per i clienti, ciò si traduce in una maggiore operatività, giornate più produttive e maggiori ricavi generati da ogni veicolo di loro proprietà. Per i concessionari, ciò significa più opportunità di assistenza, una maggiore fidelizzazione dei clienti e un aumento significativo del potenziale di guadagno. Entrambi i risultati sono resi possibili trasformando il concessionario in un partner per la produttività basato sui dati, dotato di informazioni, strumenti e connettività necessari per garantire la redditività dei clienti commerciali.

Ford Pro sta inoltre ampliando la gamma di prodotti con due nuovi veicoli progettati per compiti molto diversi, ma ugualmente impegnativi:

Una nuova era per i veicoli passeggeri Ford in Europa

Ford vanta oltre un secolo di tradizione agonistica, in particolare nel mondo dei rally, la massima espressione del motorsport in Europa. Unendo il suo DNA fuoristrada alle prestazioni su strada, Ford realizzerà veicoli ispirati ai rally e pensati su misura per l’Europa. La nuova gamma europea di Ford offrirà veicoli “multi-energy” in cui il brivido e l’avventura coesistono con il controllo e la precisione, costruiti per affrontare le sfide uniche dei passi alpini, delle strade acciottolate e delle tortuose vie d’Europa.

Entro la fine del 2029, Ford lancerà cinque veicoli passeggeri completamente nuovi, realizzati in Europa per l’Europa:

“Sosteniamo a pieno la strategia di Ford di passare all’offensiva in Europa”, ha dichiarato Nicola Gilda, amministratore delegato di Peoples Automotive Group e presidente del Consiglio europeo dei concessionari Ford. “Puntare sul successo di Ford Pro, attingendo al contempo alla tradizione sportiva di Ford per il design dei nuovi veicoli passeggeri: è chiaro che Ford è tornata per vincere”.

Partnership per accelerare e scalare il mercato

Le partnership strategiche sono fondamentali per la competitività di Ford in Europa, poiché accelerano lo sviluppo, sbloccano la scalabilità e generano valore sia nel segmento commerciale sia in quello dei veicoli passeggeri. Combinando le competenze, l’impronta industriale e la catena di fornitura di Ford e dei suoi partner, entrambe le parti ottengono l’efficienza, la competitività e la capacità produttiva necessarie per affermarsi in una delle regioni più competitive al mondo.

“Non si tratta solo di semplici accordi. Ma di vere e proprie leve strategiche”, ha affermato Baumbick. “Collaboriamo con i migliori per muoverci con rapidità e su larga scala, dedicando una grande attenzione al prodotto, così da offrire veicoli inconfondibilmente Ford e che trasmettono passione”.

Un percorso pratico verso la mobilità a zero emissioni di carbonio

Da oltre 100 anni, Ford è al servizio degli automobilisti e delle imprese europee con auto, camion e furgoni molto apprezzati dal pubblico e capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone. Ford si impegna a sostenere i clienti nel percorso verso un futuro a emissioni zero, ma quando gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengono scollegati dalla realtà della domanda dei consumatori, le conseguenze sono controproducenti: gli acquirenti continuano a utilizzare più a lungo veicoli vecchi e inquinanti, e la redditività degli investimenti industriali viene compromessa.

Inoltre, le norme del “Made in Europe” devono riflettere la realtà delle catene di approvvigionamento regionali integrate e l’importante ruolo che partner regionali come la Turchia, il Marocco e il Regno Unito svolgono nel nostro ecosistema industriale. Escludere o limitare questi mercati minerà la competitività europea e, in ultima analisi, aumenterà i costi per i consumatori.

Ciò di cui l’Europa ha urgentemente bisogno è un quadro normativo che allinei gli obiettivi alle scelte dei consumatori e fornisca un orizzonte di pianificazione realistico e affidabile. Ford chiede un approccio incentrato sul cliente:

“Non costruiamo veicoli per soddisfare i requisiti normativi; li costruiamo per le persone”, ha affermato Baumbick. “La strada più veloce verso le zero emissioni è quella che i clienti sceglieranno effettivamente di percorrere. Possiamo accelerare la riduzione delle emissioni oggi stesso, grazie alle tecnologie ibride che consentono ai clienti di guidare in modalità elettrica ogni volta che ne hanno la possibilità”.

1 Sulla base dei dati di vendita di S&P Global Mobility per il 2025. Austria, Belgio, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Svizzera.

2 Secondo i calcoli di Ford.

3 La capacità di carico utile massima varia e dipende dagli accessori e dalla configurazione del veicolo. Consultare l’etichetta sul montante della portiera per la capacità di carico utile di un veicolo specifico. Fissare sempre correttamente il carico. La capacità di carico è limitata dal peso e dalla distribuzione del peso stesso.

4 Se correttamente equipaggiato. La capacità massima di traino varia in base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di passeggeri.

5 Le funzioni di assistenza alla guida sono complementari e non sostituiscono l’attenzione, il giudizio e la necessità del conducente di mantenere il controllo del veicolo. Non sostituiscono una guida sicura. Consultare il Manuale dell’utente per dettagli e limitazioni.

6 L’autonomia prevista è calcolata tramite test interni Ford. Autonomia prevista fino a 254 km con Transit City a piena carica. I dati di omologazione del veicolo saranno forniti in prossimità della data di commercializzazione. I valori dichiarati di consumo di carburante/energia, le emissioni di CO2 e l’autonomia elettrica per il WLTP sono determinati in conformità ai requisiti tecnici e alle specifiche dei Regolamenti Europei (CE) 715/2007 e (UE) 2017/1151 e successive modifiche. Le procedure di prova standard applicate consentono il confronto tra diversi tipi di veicoli e costruttori. I dati riportati sono a scopo comparativo e devono essere confrontati solo con altri veicoli sottoposti alle stesse procedure tecniche. L’autonomia effettiva varia in base a fattori quali la temperatura, lo stile di guida, il profilo del percorso, la manutenzione del veicolo, l’età e le condizioni della batteria agli ioni di litio.

Informazioni su Ford Motor CompanyFord Motor Company (NYSE: F) è un’azienda globale con sede a Dearborn, in Michigan, impegnata a contribuire alla creazione di un mondo migliore, in cui ogni persona sia libera di muoversi e perseguire i propri sogni. Il piano Ford+ dell’azienda, finalizzato alla crescita e alla creazione di valore, unisce i punti di forza esistenti, nuove competenze e un rapporto sempre attivo con i clienti, per arricchirne l’esperienza e consolidarne la fiducia. Ford sviluppa e offre veicoli innovativi e iconici, tra cui camion, SUV, furgoni commerciali e autovetture a marchio Ford, oltre ai veicoli di lusso Lincoln, insieme ai servizi connessi. L’azienda opera attraverso tre segmenti di attività incentrati sul cliente: Ford Blue, che progetta iconici veicoli a benzina e ibridi; Ford Model e, che sviluppa veicoli elettrici all’avanguardia insieme a software integrati che definiscono esperienze digitali d’eccellenza per tutti i clienti; e Ford Pro, che aiuta i clienti commerciali a trasformare ed espandere le proprie attività con veicoli e servizi su misura per le loro esigenze. Inoltre, Ford offre servizi finanziari attraverso la Ford Motor Credit Company. Ford impiega circa 171.000 persone in tutto il mondo. Maggiori informazioni sull’azienda e i relativi prodotti e servizi sono disponibili sul sito web corporate.ford.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2981650/Ford.jpgVideo – https://mma.prnewswire.com/media/2981900/Ford_Europe_models.mp4



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