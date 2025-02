Formazione. Premiato il merito degli studenti marchigiani, consegnate le 32 borse di studio Manageritalia

(Adnkronos) – Ancona, 21 febbraio 2025 – Manageritalia sostiene il merito e l’impegno dei giovani studenti marchigiani. Sono state consegnate, presso gli spazi della Mole Vanvitelliana, Sala Boxe ad Ancona, le 23 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario a cui si aggiungono le 9 borse istituite da Manageritalia Marche. A consegnare i 32 prestigiosi riconoscimenti Dino Elisei, presidente Manageritalia Marche. “Oggi è una giornata significativa che rafforza il profondo legame tra la nostra associazione e la comunità. Dino Elisei, Presidente di Manageritalia Marche, spiega che sostenere l’impegno e il talento dei giovani marchigiani è il miglior modo per investire nel futuro del nostro territorio e della nostra società. Da anni ci dedichiamo a valorizzare le competenze e la formazione delle nuove generazioni, perché più questi ragazzi saranno preparati umanamente, culturalmente e professionalmente, più saranno in grado di contribuire alla crescita del nostro territorio e dell’intero Paese, affrontando adeguatamente le sfide della vita.” Nel corso del pomeriggio, prima della consegna dei prestigiosi riconoscimenti, i premiati e le premiati insieme alle loro famiglie, hanno avuto l’occasione di confrontarsi e interagire con l’ironia e l’improvvisazione di Alberto Ceville, attore e formatore, che nel corso del suo monologo “Il volo del Colibrì” ha coinvolto la platea in una interattiva performance sulla gestione del cambiamento, l’uso della tecnologia, l’importanza di essere parte di un gruppo. Uno spettacolo che mixando leggerezza e allegria ha proposto numerosi spunti di confronto ai ragazzi per riflettere sul coraggio di osare, sulla necessità di misurarsi con i propri errori quali imprescindibili momenti di resilienza. Proprio il colibrì personifica per eccellenza le capacità di resilienza, di cura nei confronti di sè stessi e di passione per le sfide della vita.

Alberto Ceville Formatore, autore, attore e improvvisatore, speaker radiofonico e performer.Dal 2008 capitano della Nazionale Italiana Francofona di Match d'Improvvisazione teatrale, con cui vince svariati tornei internazionali. Dal 2011 al 2013 è Formatore nel Progetto "ImprovvisaMente", volto alla riabilitazione di persone con esiti da traumi cranici, ictus e cerebro lesioni. Dal 2014 è Formattore e Docente per Spell, partecipando a numerosi corsi di formazione, meeting ed eventi. Il pomeriggio si è concluso con la cerimonia di consegna delle borse di studio e un aperitivo di networking volto a favorire la conoscenza tra i premiati e la comunità locale.