Giancarlo Paga, Linguaggio E Benessere Sanitario: il Bestseller su come migliorare il rapporto sanitario-paziente grazie al potere del linguaggio

(Adnkronos) – Milano, 21.02.2025 – Creare un efficace rapporto medico-paziente non è mai semplice, indipendentemente dalla figura sanitaria che si rappresenta. La cosa certa è che usare un linguaggio adeguato a seconda delle situazioni è fondamentale se si desidera interagire positivamente con i propri pazienti, far superare le loro mancanze e guidare gli stessi verso il cambiamento desiderato. Per tutti i professionisti del settore sanitario che desiderano migliorare l’interazione umana ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giancarlo Paga “LINGUAGGIO E BENESSERE SANITARIO. L’Arte E La Scienza Dell’Interazione Per I Professionisti Della Salute E Dell’Estetica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per gestire i conflitti, evidenziare le reali esigenze dei pazienti e costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla collaborazione. “Il mio libro esplora i principi fondamentali e il linguaggio per un’interazione efficace tra i professionisti della salute e dell’estetica e i loro pazienti-clienti, con l’obiettivo di ottenere trattamenti più condivisi, risultati più predicibili e un maggiore benessere reciproco” afferma Giancarlo Paga, autore del libro. “Nel testo si affrontano argomentazioni che vanno dalla comprensione delle motivazioni profonde dei pazienti-clienti, alla stabilità relazionale e alla personalizzazione del percorso da parte dei professionisti”. Attraverso una comunicazione empatica e costruttiva, una corretta gestione delle emozioni e delle difficoltà e grazie all’utilizzo di strumenti psicologici e di modelli di linguaggio specifici, secondo Giancarlo Paga è davvero possibile guidare il paziente verso una trasformazione positiva e duratura. “Questo libro nasce con la prerogativa di rispondere a un’esigenza cruciale del mondo contemporaneo: creare un ponte tra i professionisti della salute e dell’estetica e i pazienti-clienti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’intento di Giancarlo Paga è fornire quindi al lettore una guida teorica e pratica capace di apportare conoscenze, sviluppare competenze essenziali e fornire modelli di linguaggio appropriati per creare un’interazione significativa nelle varie fasi o circostanze della relazione sanitario-paziente, dal primo incontro fino alla trasformazione finale”. “Ho già pubblicato un libro con Bruno Editore, diventato Bestseller su Amazon il giorno stesso del lancio” conclude l’autore. “Motivo per il quale non potevo fare ameno di affidarmi nuovamente a Giacomo Bruno e al suo staff che, con costanza e professionalità, hanno saputo aiutarmi nella creazione di questo nuovo successo editoriale”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4g06cSF



Giancarlo Paga, medico-odontoiatra di Benevento, si occupa di odontoiatria generale, implantoprotesica e perfezionamento estetico del viso e del sorriso. Medico Estetico con la tesi “Il viso come espressione dell’essere. La comunicazione efficace in Medicina Estetica”. Convinto dell’approccio olistico, negli ultimi quindici anni ha appreso tecniche di comunicazione avanzate con il Master Practitioner di PNL, Area Personale e Professionale e di Linguistica Avanzata, e grazie ai recenti studi di HCE, la Scienza delle Interazioni Umane. È docente al Master di II livello in “Medicina e Chirurgia Estetica” all’Università di Chieti-Pescara, per la “Comunicazione Sanitaria”. Fra le sue precedenti pubblicazioni c’è il Bestseller “Denti In Salute”, edito da Bruno Editore.E-mail: benesseresanitario@gmail.com

Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

