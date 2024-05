Giovanni Verrecchia (A.L.D.E.P.I.): “Attenzione ai 730 precompilati, meglio rivolgersi ai Caf professionali”

(Adnkronos) – Cambia sede in Via Duca d’Aosta a Gorizia la struttura a servizio di imprenditori, lavoratori, pensionati e cittadini in genere con camera sindacale, Caf e patronato riconosciuto dal Ministero Gorizia, 29 maggio 2024. La Camera sindacale con Caf e Patronato aperta a Gorizia da Giovanni Verrecchia (Studio Verrecchia S.O.S.), affiliato al Sindacato Nazionale A.L.D.E.P.I. (Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani), si sposta dai primi di giugno dagli uffici in via Trieste 28/A alla nuova sede provinciale del Patronato, in via Duca d’Aosta. Un ulteriore passo per il Patronato, che a maggio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale (il 24esimo in tutta Italia, nonostante siano tante le strutture che si spacciano per Patronati) da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Un polo servizi per lavoratori, pensionati, piccoli imprenditori e professionisti e cittadini in genere, in continua crescita grazie alla qualità dei servizi offerti anche attraverso la Camera sindacale e il Caf, e soprattutto all’esperienza e disponibilità di Giovanni Verrecchia, un vero alleato di chi, per diversi motivi, deve confrontarsi con la burocrazia italiana. Ma soprattutto, Verrecchia per queste categorie svolge un’importante funzione sindacale, appunto attraverso l’affiliazione al sindacato A.L.D.E.P.I. Tra le categorie assistite da Verrecchia c’è quella degli insegnanti, ora alle prese con le conseguenze delle scelte fatte dal precedente Governo: “Si chiede professionalità – spiega – ma poi vengono tolti precari storici che hanno accumulato tanta esperienza a scuola e si immettono giovani appena laureati. E questo nonostante l’Unione Europea chieda di stabilizzare i precari con almeno 3 anni di esperienza. Ecco, per figure come queste – ma non è la sola – i sindacati tradizionali fanno tanto rumore, ma poi non muovono un dito. Le grandi lobbies sindacali, per psuedo-tutelare i diritti dei lavoratori, organizzano scioperi per il venerdì… Mi chiedo, e vi chiedo, lo sciopero del venerdì, serve per protestare contro qualcosa o solo per organizzare un fine settimana lungo?”. Per Verrecchia sono tante le resistenze nel Paese al cambio di passo che deve essere fatto: “Il Governo si è presentato con alcune idee che dovrebbero migliorare la vita del cittadino, ma poi all’atto pratico si assistono a incongruenze. Dall’altra parte si insiste sul salario minimo, non considerando che quello è un falso problema, perché la vera forza dell’impresa sono i dipendenti e quindi il vero imprenditore ha tutto l’interesse a retribuirli adeguatamente”. Adesso si avvicina il tempo delle dichiarazioni dei redditi. “Sta procedendo bene – informa Verrecchia – nonostante le pressioni di chi vorrebbe togliere le deleghe ai Caf, che assicurano un lavoro di qualità a cifre modiche. D’altra parte – aggiunge – vorrei però anche mettere in guardia il cittadino dall’aderire al 730 precompilato senza una verifica con i Caf. I modelli precompilati sono pieni di errori, sempre a svantaggio del contribuente ovviamente. A Gorizia, ad esempio, viene applicata l’addizionale comunale che qui non c’è. Ma ci sono anche errori con conseguenze ancora più consistenti, come nel caso di un dipendente pubblico a cui erroneamente si addebitavano 4.200 euro. Per questo i moduli vanno tutti aperti e verificati con i dati che hanno a disposizione i Caf, anche attraverso le spese certificate dall’utente”. Il personale di Caf, Camera del Lavoro e Patronato A.L.D.E.P.I. segue una costante formazione per restare al passo con le normative in continua evoluzione ed evitare quindi al cittadino di pagare cifre non dovute. “Anche recentemente – informa Verrecchia – i responsabili dei provinciali si sono ritrovati a Milano per un corso di aggiornamento sulla gestione del Patronato. In questo modo possiamo fornire un servizio sempre preciso, con un’assistenza molto più puntuale ed ampia, pur nel rispetto delle possibilità economiche del cittadino”. Contatti: www.cafverrecchiasos.com

