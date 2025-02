Il coreano, la lingua del futuro. L’idea della giovane Jasmine Carrara

(Adnkronos) – Il coreano arriva nelle scuole italiane. Al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo si aprirà, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva, una vera e propria finestra sulla Corea del Sud e la sua cultura millenaria. L’istituto bergamasco sarà infatti il primo nel nostro Paese ad attivare un insegnamento curriculare di lingua e letteratura coreana in una classe prima. Una notizia che dimostra come il crescente interesse verso una realtà fino a poco tempo fa sconosciuta: “Tutto è iniziato -spiega Jasmine Carrara, fondatrice di LangUnity- con la scelta di Netflix di inserire in catalogo produzioni di quel Paese da noi così lontano. Il risultato di quella scelta è che oggi il 60% delle persone abbonate alla piattaforma vedono quel tipo di contenuti”. Una passione per la Corea del Sud che Jasmine, con l’aiuto di Robert Sava, suo socio, ha voluto trasformare in lavoro: “Mi sono appassionata alla lingua coreana -ricorda Jasmine- tramite la musica quando avevo appena 15 anni e ho iniziato, da sola, a studiare la lingua nonostante tutti mi invitassero a dedicarmi ad altro. Il mio soggiorno a Busan ha migliorato e raffinato la mia conoscenza dell’idioma e, alla fine, il risultato mi ha dato ragione. Una volta tornata in Italia, ho voluto mettere a frutto le mie competenze con la nascita di LangUnity, una piattaforma dove offro video corsi e lezioni one-to-one, e la risposta è stata immediata. Con una richiesta che, di mese in mese, aumenta sempre più”. Il mercato insomma suggerisce che è arrivato il momento di valutare il coreano non solo come hobby ma anche come strumento per avere una marcia in più dal punto di vista lavorativo: “Una recente ricerca del portale Idealista -ricorda Jasmine- che il coreano è pagato più dell’inglese e, questo, a testimonianza di un trend in decisa crescita. Sono ormai più di 500 gli studenti che si sono affidati a me per imparare la lingua: italiani che vivono in Corea ma anche persone, soprattutto giovani, che ritengono utile conoscere il coreano per aumentare il ventaglio di opportunità lavorative. La Corea-mania insomma sta dilagando e lo dimostra, ecco un ulteriore prova, la diffusione del K-Pop, la musica popolare della Corea del Sud. Un gruppo si è esibito di recente a Roma e, nel giorno dei Coldplay, ha chiamato a raccolta 66mila fan. Un successo fino a qualche anno fa impensabile”. Per informazioni:



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)