Il leader spirituale Morari Bapu sollecita i capi mondiali ad unirsi per la pace nel conflitto Russia-Ucraina

(Adnkronos) – NUOVA DELHI, INDIA – NewsVoir – 20 giugno 2024 – Il noto guru spirituale Morari Bapu, per tutta la sua vita un sostenitore del Sanātanadharma vedico e degli insegnamenti di Lord Rama e del Ramayana, ha lanciato un accorato appello ai leader del globo a riunire le loro forze nella ricerca della pace. Durante la sua trattazione di nove giorni in occasione del Manas Sapta Shikhar a Jharkhand, domenica scorsa Morari Bapu ha affrontato il tema dei conflitti in corso fra Ucraina e Russia e fra Israele e Palestina. Facendo riferimento all'elevato numero di vittime causate da queste guerre, ha sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione. "In queste guerre sono state perse troppe vite. È arrivato il momento di farle finire", ha dichiarato Morari Bapu, esortando a compiere uno sforzo collettivo globale per raggiungere la pace. "È straziante vedere bambini piccoli che implorano cibo allungando barattoli di latta rotti. Intorno a loro tutto è stato distrutto. Il loro mondo è stato raso al suolo. Provate a immaginare che vita stiano vivendo. Si meritano tutta la nostra compassione." Morari Bapu ha espresso la speranza che il recente vertice del G7 in Italia si concentrasse su strategie per portare a termine questi conflitti. "Non so se la mia voce raggiungerà i capi mondiali, ma raggiungerà Lord Mahadev (uno degli dei della trinità indù). Chi crede nella nonviolenza e nella pace sarà sicuramente sensibile al mio appello", ha aggiunto. Come simbolo per esprimere il suo impegno per la pace Morari Bapu ha proposto di organizzare un Ram Katha al confine fra Ucraina e Russia. Ha citato Vinoba Bhave, il successore spirituale di Mahatma Gandhi, che aveva esortato i costruttori di spade a produrre strumenti musicali anziché armi.

Informazioni su Morari Bapu

Morari Bapu è un formidabile narratore indù e un rappresentante della tradizione orale di recitazione dei grandi poemi epici induisti del Sanātanadharma vedico. È un esponente di spicco del Ramayana ed è noto per le sue trattazioni profonde e inclusive sul Ramcharitmanas di Goswami Tulsidas. Nell'arco di sessant'anni ha viaggiato in tutto il mondo per diffondere messaggi di verità, amore e compassione con i suoi Ram Katha. I suoi insegnamenti superano i confini imposti dalle religioni e invitano persone di tutti i credi a prendervi parte. Bapu ha iniziato con umiltà il suo viaggio all'età quattordici anni, recitando il Ramcharitmanas davanti agli abitanti di un piccolo villaggio. Oggi attira milioni di persone nelle principali città e mete di pellegrinaggio di tutta l'India e di paesi come Sri Lanka, Indonesia, Sudafrica, Kenya, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Australia, Israele e Giappone. Morari Bapu è solito sfidare gli stereotipi sociali, organizzando Ram Katha per comunità emarginate come sex worker e persone transessuali. È anche in prima linea negli aiuti umanitari e fornisce supporto a regioni colpite da catastrofi in tutto il mondo, inclusa l'Ucraina devastata dalla guerra. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)