Il Milan alle prese con la scelta del nuovo allenatore Allegri in pole a 2,75 su Sisal.it, ma scala posizioni De Zerbi, a 3,00

Roma, 02 aprile 2025 – Il Milan scende in campo contro l’Inter per la semifinale di Coppa Italia ma, in casa rossonera, a tener banco è il nome del prossimo allenatore. Anche l’eventuale conquista della seconda competizione nazionale non basterà infatti per salvare Sergio Conceicao, la cui conferma è sempre meno probabile. Troppo deludente il percorso del portoghese, con l’eliminazione ai playoff in Champions League e un nono posto in campionato, a -9 dal quarto posto, che rischia di tenere fuori il Milan dalle prossime competizioni europee. A scegliere il nome di chi guiderà la squadra rossonera dovrebbe essere Fabio Paratici, molto probabilmente nuovo direttore sportivo del club e, tra i vari nomi in lista, in vantaggio c’è Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese tornerebbe a Milanello, visto che ha guidato i rossoneri dal 2010 al 2014 vincendo uno scudetto ed una Supercoppa italiana: per gli esperti di Sisal è l’ipotesi più probabile, a 2,75. Prende però sempre più quota la suggestione De Zerbi, attualmente in Francia all’Olympique Marsiglia. Per l’ex tecnico del Sassuolo potrebbe finalmente arrivare la chance di allenare un top club, l’idea si gioca a 3,00 su Sisal. Sullo sfondo c’è anche la possibilità di vedere sulla panchina rossonera Sarri che, dopo i quasi tre anni alla Lazio, potrebbe rimettersi in gioco con un’altra squadra di Serie A, possibilità a 6,00. Altro profilo sinonimo di garanzia di successo è quello dell’attuale mister del Napoli, Antonio Conte, a 9,00, mentre l’idea Gasperini si gioca a 12,00. La conferma di Conceicao si gioca a 16,00 mentre a 33,00 troviamo un altro nome di spicco, quello di Roberto Mancini.



