Il prezioso supporto di Work Secure nella gestione della sicurezza aziendale

(Adnkronos) – Il tema della sicurezza, nell’attuale panorama professionale, è di fondamentale importanza. Per garantire condizioni di lavoro adeguate, è necessario adottare misure efficaci per prevenire gli infortuni, contribuendo così al benessere del personale e preservando la reputazione e la stabilità economica dell’impresa. Le aziende devono affrontare sfide sempre più complesse: dall’identificazione dei rischi specifici legati al settore di appartenenza all’implementazione di protocolli efficaci per minimizzarli. Proprio in questo contesto si inserisce Work Secure (www.worksecure.it), realtà con oltre 15 anni di esperienza, che risponde alle esigenze di ambiti come l’edilizia, la logistica e l’industria con servizi tecnici e un assortimento di prodotti all’avanguardia, che spazia dalle Scarpe antinfortunistiche Cofra alle imbracature. Work Secure ha sviluppato una proposta estremamente articolata, che comprende più di 10.000 alternative. Grazie a una piattaformaintuitiva e a un catalogo digitale costantemente aggiornato, professionisti e aziende possono accedere a un’ampia selezione di articoli, rivolti a diversi ambiti operativi. L’offerta include DPI per lavori in quota, come imbracature, cordini e caschi, ma anche occhiali protettivi, guanti antitaglio, cuffie antirumore e maschere filtranti, indispensabili per proteggere i lavoratori da rischi chimici, fisici e biologici. Troviamo poi una sezione incentrata sull’abbigliamento tecnico, che comprende tute ignifughe, giacche antivento, pantaloni resistenti all’abrasione e calzature, come le scarpe antinfortunistiche Upower. Nell’assortimento figurano marchi riconosciuti a livello internazionale, come Skylotec, Tractel, Livith, DPI Sekur, Guide Gloves e Tuff Built, garanzia di affidabilità e durata. Inoltre, Work Secure è rivenditore autorizzato della linea Payper HO.RE.CA. L’azienda offre poi un servizio di personalizzazione, che consente alle imprese di adattare l’abbigliamento da lavoro alla propria identità visiva. Loghi, scritte e altri elementi grafici possono essere applicati utilizzando tecniche come la stampa serigrafica, in colorprint o patches termosaldate. Work Secure supporta le imprese anche attraverso una serie di servizi tecnici mirati, pensati per garantire continuità operativa e conformità normativa. Il personale qualificato si occupa, innanzitutto, della manutenzione e revisione periodica delle attrezzature critiche, tra cui i rilevatori Gas Alert, dispositivi indispensabili per il monitoraggio di gas pericolosi in ambienti industriali. Work Secure è specializzata, poi, nell’ispezione e nella revisione delle imbracature e dei dispositivi anticaduta ed esegue il Fit Test, attraverso cui controlla che le maschere filtranti si adattino perfettamente al volto degli operatori che entrano quotidianamente in contatto con polveri sottili o sostanze chimiche nocive. In aggiunta, particolarmente utile è il servizio di outsourcing del magazzino, che permette alle aziende diottimizzare le scorte, garantendo la disponibilità continua di DPI e riducendo i tempi di fermo operativi. Sul fronte della logistica, Work Secure assicura spedizioni rapide e puntuali: gli ordini effettuati entro le ore 12:00 vengono spediti in giornata, mentre le consegne, attive in tutta Italia ed Europa, sono gratuite per importi superiori a 49,90 euro. Per garantire la protezione dei dati sensibili dei clienti durante le transazioni, infine, l’e-commerce offre opzioni di pagamento sicure, come PayPal e carta di credito. Insomma, grazie a soluzioni innovative e a un’assistenza clienti sempre pronta a rispondere a qualunque esigenza, Work Secure si conferma un partner di riferimento per le aziende attive in ogni settore professionale. Visita ora il sito ufficiale www.worksecure.it e acquista tutti i prodotti necessari: dalle scarpe antinfortunistiche agli occhiali protettivi, sempre a condizioni vantaggiose! —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)