Ippodromo Snai San Siro: la GAMI – Galleria Archivio Multimediale Ippodromo –protagonista di MuseoCity 2025

(Adnkronos) –

Inaugurato a luglio 2024, l’unico percorso interattivo che unisce sport, arte e tradizione per raccontare la

storia di San Siro e dell’ippica italiana entra nel circuito di MuseoCity, da domenica 2 a sabato 8 marzo

dalle 10.00 alle 19.00.



Milano, 28 febbraio 2025 – In occasione della nona edizione di

MuseoCity

, la manifestazione

diffusa promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS che

trasformerà la città in un grande museo a cielo aperto dal 2 all’8 marzo, l’Ippodromo Snai San

Siro apre le sue porte per svelare una nuovissima tappa della rassegna milanese: la GAMI – Galleria Archivio Multimediale Ippodromo .

Inaugurata a luglio 2024, la GAMI offre un percorso interattivo e multisensoriale che ripercorre la storia di San Siro e dell’ippica italiana, fondendo in un’unica installazione elementi digitali e fisici per un’esperienza culturale coinvolgente e gratuita. Situata in una posizione unica, ai piedi della

nuova Tribuna del Trotto e all’ombra del celebre Cavallo di Leonardo, la GAMI si propone come

spazio innovativo, adatto a tutte le fasce d’età, dove la tradizione si fonde con la tecnologia per

un racconto emozionante e coinvolgente.

Con GAMI, MuseoCity 2025 si arricchisce, così, di una proposta innovativa che celebra la storia e la cultura dell’ippica italiana, trasformando lo sport in un’esperienza culturale interattiva. La visita a GAMI è, infatti, particolarmente coinvolgente grazie alla “voce narrante”, scaricabile tramite QR code, che guida il pubblico attraverso le quattro tappe, svelando storie e aneddoti che arricchiscono il racconto storico e culturale dell’ippica.

L’immersione nella storia dell’ippica italiana si farà poi ancora più concreta domenica 2 marzo,

giornata inaugurale di MuseoCity 2025, quando il pubblico avrà l’opportunità unica di vivere

l’ippica a 360 gradi : dopo aver scoperto la storia di questo sport alla GAMI, i visitatori potranno infatti assistere alla 17^ giornata stagionale di trotto all’Ippodromo Snai San Siro. A partire dalle 15:00 fino alle 18:00, si svolgeranno sette competizioni dedicate ai cavalli di diverse fasce d’età (due prove per i cavalli di 3 anni, due per quelli di 4 e poi una corsa riservata ai cavalli di 5 e 6 anni e altre due per i cavalli di 5 anni ed oltre). Un’esperienza che unisce passato e presente, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere in azione i protagonisti dell’ippica moderna, con uno sguardo consapevole sulle radici di questo sport affascinante.

Per i più piccoli, nel pomeriggio sarà attivo uno spazio animazione a cura di Pepe Party Milano , con giochi da tavolo, baby-dance e attività di gruppo pensate per coinvolgere le famiglie.

Dove: Ippodromo Snai San Siro – Piazzale dello Sport 6, Milano (M5 Ippodromo)

Quando: Domenica 2 – Sabato 8 marzo 2025;

10:00 – 19:00

Accesso: Libero – Audioguida interattiva disponibile tramite QR code



PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Pietro Cavalletti – Cell. 335 1415577; e-mail :

pietro.cavalletti@ahca.it

; Sara Mastrorocco– Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)