Isola dei Famosi 2024 – I due Edoardo, Stoppa e Franco, si contendono il successo. Peron, trionfo a 9,00 su Sisal.it, prova a sorprendere

(Adnkronos) –

Roma, 03 giugno 2024 – Tutto pronto per il gran finale dell’Isola dei Famosi 2024: il 5 giugno scopriremo chi, tra i sei finalisti attualmente in gara, sarà il vincitore di questa 18° edizione. Secondo gli esperti Sisal il naufrago favorito alla vittoria è Edoardo Stoppa. Offerto a 1,44, sin dalla prima puntata, l’ex inviato di Striscia è apparso come l’eletto a un trionfo quasi certo e, anche se ultimamente è finito nel mirino dei social per aver giocato da stratega, il pubblico sembrerebbe continuare a tifare per lui. Stoppa dovrà però fare i conti con Edoardo Franco il quale, vincente a 3,50 e con quasi 15 Kg in meno – è uno dei concorrenti che ha perso più peso – ha davvero fame di vittoria. Franco si trova però in una posizione sfavorevole poiché è stato nominato al televoto dal suo amico Aras Senol che, a sua volta, si è ritrovato, per un rovescio della medaglia, a dover scontare lo stesso destino. L’attore di Terra Amara non gode però dello stesso supporto da parte del pubblico che infatti potrebbe decidere di non salvarlo. Su Sisal.it la sua vittoria è offerta a 7.50. Le avventure di Samuel Peron, apprezzatissimo per essersi dimostrato un leale compagno di sfide e trionfatore nel duello con l’ultima eliminata Matilde Brandi, non sembrerebbero però far storia e arrivare in finale. Uno dei volti storici di Ballando con le Stelle difficilmente tornerà dall’Honduras vincitore poiché il suo trionfo è in quota a 9,00. In fondo al gruppo si piazza Artur Dainese: il modello di origini ucraine, nonostante l’approdo in finale, è diventato il bersaglio di pubblico e compagni d’avventura per i suoi “giochetti”. Il successo di Dainese pagherebbe 20 volte la posta. Non ci resta dunque che aspettare mercoledì sera per scoprire chi sarà davvero il naufrago dell’anno! Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra e di New York. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)