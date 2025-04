(Adnkronos) – Milano, 11 aprile 2025 . Kaspersky presenta i risultati finanziari del 2024, un anno in cui l’azienda ha registrato una solida performance, con un incremento dell’11%(1)del fatturato, che ha raggiunto 822 milioni di dollari (2).

Nel corso dell’anno, Kaspersky ha migliorato l’efficienza del proprio business, potenziando ulteriormente il portfolio di soluzioni e consolidando la propria presenza nei mercati più favorevoli. Nonostante le difficoltà legate al contesto geopolitico e i vincoli che ne derivano, Kaspersky ha mostrato una crescita positiva, raggiungendo ottimi risultati finanziari, rafforzando la propria leadership nel settore della cybersecurity aziendale e confermandosi un importante fornitore anche per la protezione degli utenti finali. La crescita del business di Kaspersky è stata in gran parte determinata dal successo del segmento B2B, con un incremento delle vendite globali del 19% rispetto all’anno precedente (YoY). Le grandi aziende hanno registrato un +21%, mentre le PMI sono cresciute del 17%. Il fatturato aziendale di Kaspersky è stato trainato dalla crescita delle soluzioni endpoint (+26% su base annua) e non endpoint (+12% su base annua), con queste ultime che hanno rappresentato il 53% del totale. Il 2024 ha segnato anche la presentazione della nuova linea di prodotti di punta dell’azienda, Kaspersky Next: un portfolio che integra una solida protezione degli endpoint con la trasparenza e la velocità dell’EDR (Endpoint Detection and Response), e la visibilità potenziata dell’XDR (Extended Detecion and Response). Questo lancio ha dato un ulteriore slancio alle vendite dell’ecosistema B2B dell’azienda. Kaspersky Next XDR Expert, disponibile per gli early adopter nel 2023, ha generato un aumento del 100% delle vendite nel 2024. Le soluzioni chiave di Kaspersky per proteggere le aziende dagli attacchi più sofisticati, come il SIEM di nuova generazione AI-powered Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform e la soluzione completa anti-APT Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, hanno registrato un significativo aumento delle vendite, rispettivamente +39% e +18% YoY. Nel 2024, Kaspersky SIEM ha introdotto funzionalità migliorate per rafforzare la produttività dei team di cybersecurity, ampliando le capacità di rilevamento e risposta alle minacce. Anche Kaspersky Security Services ha registrato una forte crescita nell’ultimo anno: le vendite di Kaspersky Incident Response sono aumentate del 20% su base annua, mentre i servizi SOC Consulting e Kaspersky Compromise Assessment sono aumentati rispettivamente del 105% e del 271% su base annua. La soluzione Kaspersky Managed Detection and Response ha visto un incremento del 18% YoY, confermandosi tra i migliori fornitori MDR del settore secondo SoftwareReviews. Sul fronte dell’innovazione, Kaspersky ha lanciato una nuova versione di Kaspersky Thin Client e la piattaforma Kaspersky Appicenter, dedicata alla distribuzione dei contenuti per dispositivi basati su KasperskyOS, un sistema operativo con protezione innata. Le vendite di prodotti basati su KasperskyOS sono cresciute dell’84% su base annua nel 2024. Il 2024 è stato positivo anche per il business B2C, che ha mostrato dinamiche favorevoli in diverse regioni: +6% in LatAm, +20% nella regione META e, +26% in Russia, Asia Centrale e Commonwealth of Independent States (CIS) . Il risultato complessivo delle vendite B2C ha registrato un leggero calo delle vendite del 2% su base annua, a causa dell’influenza geopolitica. Nel 2024, Kaspersky ha continuato a migliorare il suo portfolio B2C e, in particolare, ha aggiornato le sue app per dispositivi mobile iOS e Android per fornire un livello di protezione più elevato, una maggiore privacy e una migliore usabilità per un’esperienza utente fluida. I prodotti dell’azienda per gli utenti finali hanno continuato a ricevere riconoscimenti da parte di istituti di analisi indipendenti: Kaspersky Standard, la principale soluzione del portfolio consumer di Kaspersky, ha ottenuto il Top-Rated Product Award di AV-Comparatives per i risultati ottenuti nell’intera serie di test sui prodotti consumer nel 2024.

Andrey Efremov, Chief Business Development Officer di Kaspersky, ha affermato: “I risultati positivi di Kaspersky nel 2024 confermano la nostra strategia, un chiaro segnale che abbiamo sia la capacità che lo slancio per superare il mercato e realizzare la nostra visione a lungo termine. Questa pietra miliare ci spinge a impegnarci sempre più: ad ampliare la nostra leadership tecnologica e la nostra esperienza, e a impegnarci per anticipare oggi le minacce di domani. I nostri risultati rafforzano la nostra missione di fornire una protezione di livello mondiale, anticipare l’evoluzione dei vettori di attacco ed espandere il nostro portfolio per soddisfare, e superare, le aspettative dei nostri clienti”. Questi ottimi risultati di business sono stati anche guidati dalle vendite di soluzioni che hanno fatto la loro comparsa nel portfolio dell’azienda solo di recente: Kaspersky SD-WAN, una soluzione per le aziende geo-distribuite per la creazione di reti sicure e a tolleranza d’errore con gestione unificata, e Kaspersky Cloud Workload Security, una soluzione di protezione delle minacce a più livelli, progettata specificamente per affrontare i rischi di sicurezza nei carichi di lavoro cloud e composta da due prodotti, Kaspersky Hybrid Cloud Security e Kaspersky Container Security. Con l’aumento delle vendite e la diversificazione della gamma di prodotti, l’azienda ha continuato a dare priorità all’innovazione tecnologica, sottoponendo costantemente i propri prodotti a valutazione comparative indipendenti. Anche nel 2024, Kaspersky ha mantenuto il suo status di azienda di cybersicurezza più testata e più premiata. Impegnata in un approccio collaborativo nell’affrontare il crimine informatico globale, lo scorso anno Kaspersky ha continuato a far crescere la sua rete di partner e ha firmato un accordo con AFRIPOL per facilitare la cooperazione e la condivisione dei dati di intelligence sulle minacce con l’agenzia di polizia. Inoltre, Kaspersky ha continuato a portare avanti la sua Global Transparency Initiative, nell’ambito della quale l’azienda consente a partner e clienti di esaminare il codice sorgente dei suoi prodotti, le regole di rilevamento delle minacce e le build dell’antivirus. L’anno scorso Kaspersky ha aperto nuovi Transparency Center in Turchia, Corea del Sud e Colombia e ha rinnovato l’audit SOC2. Per ulteriori dettagli sulla Global Transparency Initiative e sui recenti sviluppi, è possibile visitare il sito web. Sono rappresentati tutti i tassi di crescita, eliminando le variazioni dei tassi di cambio. 1)Di seguito, tutti i dati relativi ai segmenti e alle regioni sono presentati in termini di fatturato netto, in USD, utilizzando tassi di cambio costanti (fissi) nel 2024, in modo da riflettere l’andamento effettivo delle prestazioni senza distorsioni dovute alla variabilità dei tassi di cambio. In termini di tassi di cambio effettivi, il risultato a livello aziendale è stato di 822 milioni di dollari/ 7% su base annua. 2)I dati sono arrotondati per facilitare la lettura. Il fatturato è stato di 822,057 milioni di dollari e riflette l’importo delle vendite effettuate nel 2024. Il fatturato comprende i ricavi consolidati delle società Kaspersky derivanti dalla loro attività IT, ad esempio la vendita di prodotti di cybersicurezza e IT e dei relativi servizi. Questi includono Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG), Kaspersky Thin Client, Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) e altri prodotti. I paesi della suddetta regione comprendono Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Federazione Russa, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

