La nuova giovinezza di un’icona senza tempo: Fiat Grande Panda presentata a Bari da Maldarizzi Automotive﻿

(Adnkronos) – Può una vettura essere considerata un’icona? Sì, se si adatta ai cambiamenti e sfida il passare del tempo testimoniando l’essenza di un’epoca. Bari, 5 marzo 2025. Maldarizzi Automotive ha svelato nella storica sede Fiat di Bari la nuova Grande Panda con un evento di presentazione dal sapore retrò che ha dimostrato come un simbolo dei ruggenti anni ‘80 possa essere ancora attuale e di tendenza (con le dovute rivisitazioni). “Siamo felici di questo grande ritorno, sia perché rappresenta un ri-lancio importante del brand, sia perché abbiamo l’occasione di rincontrare voi, nostri clienti, in quella che da sempre è riferimento Fiat in città. Proprio dove qui, tra queste mura, nasceva la ex succursale della Fabbrica Italiana Automobili Torino, oggi parliamo di un pezzo di storia che rivive una seconda giovinezza”. Così il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi ha fatto gli onori di casa, salutando le circa 200 persone presenti al reveal. Grande Panda non è solo sinonimo di italianità, ma anche di design, colore, comfort e personalità, proprio come sottolineato da Mario Cardone, brand manager del gruppo Stellantis per Maldarizzi Automotive. “Fiat rivisita in chiave moderna un’icona senza tempo esprimendo appieno l’intramontabile heritage del marchio torinese. Dopo il successo della Grande Punto, questa vettura rappresenta il ritorno in grande stile nella categoria delle compatte in cui il brand ha avuto una leadership decennale vendendo più di 23 milioni di veicoli in tutta Europa”. Così Cardone ha annunciato al pubblico la nuova Grande Panda, pronta da oggi a colorare le strade del mondo con la sua anima divertente e pop. Un’anima che riesce a racchiudere in soli 4 metri, perfetti per gli spostamenti in città. Le linee ortogonali audaci, i fari LED pixel che strizzano l’occhio al retrogaming ed il logo in 3D su entrambi i lati rendono la nuova Grande Panda un’auto proiettata verso il futuro e che esprime in ogni dettaglio l’heritage Fiat. Gli interni sono un inno alla sostenibilità, con l’utilizzo di materiali post-consumo derivanti da imballaggi per bevande e dell’innovativo BAMBOX Bamboo Fiber Tex®, un tessuto innovativo realizzato per il 33% con vere fibre di bambù. Disponibile in due motorizzazioni: ibrida ed elettrica. La versione ibrida monta un motore turbo a 3 cilindri da 100 CV ed una batteria a ioni di litio da 48 V, la versione elettrica ha una batteria da 44 kWh che garantisce un’autonomia fino a 320 Km. Per una sicurezza senza pari, poi, non mancano tutti gli ADAS del caso: l’Active Safety Brake, che frena automaticamente in caso di emergenza per prevenire collisioni; il Lane Keeping Assist, che aiuta a mantenere l’auto nella giusta corsia; il Driver Attention Alert, che rileva i segni di stanchezza mentre si è alla guida. L’evento non è stato un semplice momento di presentazione prodotto, ma soprattutto un’esperienza immersiva che ha riportato gli ospiti direttamente negli anni ‘80 facendo scaturire un vero e proprio effetto nostalgia. Da “Felicità” di Albano a “Girls Just Want To Have Fun” di Cyndi Lauper, dall’amata parmigiana di melanzane al tiramisù artigianale, l’intrattenimento e la scelta culinaria ci hanno fatto rivivere un ritorno che definiremmo davvero “in grande”. La serata è stata anche un’occasione speciale per poter vedere da vicino “Vochocento 2024”, una coloratissima scultura in stile Alebrije realizzata a tecnica mista utilizzando, legno, ferro, plastica, cartapesta e cartone dagli artisti messicani Ricardo Macias e Fernando Gobea. Nel 150° anniversario delle relazioni diplomatiche, l’opera assume un significato importante per Maldarizzi Automotive: è il simbolo di un legame di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli Stati Uniti Messicani, per cui l’imprenditore barese ricopre la carica di Console Onorario del Messico. La scultura potrà essere visionata anche nelle prossime settimane nello showroom Maldarizzi Automotive di via Oberdan, 2 a Bari.

