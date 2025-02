La security di Cisco per la NFL: i numeri in campo

(Adnkronos) –

Milano, 24 febbraio 2025 – Il Super Bowl LIX si è concluso da poco. I riflettori sono stati puntati sui giocatori in campo ma, dietro le quinte Cisco si è assicurata che ogni momento sia stato perfettamente connesso e sicuro. Dai campi di allenamento agli stadi affollati, Cisco e la NFL collaborano per mantenere i tifosi e le squadre collegati e protetti per tutta la stagione. Mentre i giocatori effettuano prese spettacolari e le difese compiono arresti cruciali, Cisco blocca silenziosamente migliaia di minacce e mantenendo attive milioni di connessioni.

18 miliardi di dollari

Con un fatturato che supera i 18 miliardi di dollari, la NFL rappresenta anche un obiettivo particolarmente rilevante per le minacce informatiche. È qui che entrano in gioco le soluzioni Cisco Security, pronte a proteggerla.

200 milioni

Ogni anno, circa 200 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per guardare il Super Bowl. La sfida non è solo trasmetterlo in streaming, ma garantire il 100% di uptime, senza interruzioni.

354.000

Durante il Super Bowl LVIII, Cisco ha bloccato numerosi tentativi di connessione provenienti da aree inserite nella lista nera, garantendo così la sicurezza delle infrastrutture digitali e un’esperienza senza interruzioni per tifosi e organizzatori.

39.000

Nel corso dello stesso anno, Cisco ha bloccato ben 39.000 eventi di security intelligence. Con così tanti malintenzionati pronti a rovinare la festa, è fondamentale mantenere un alto livello di protezione.

2021

L’anno in cui Cisco è diventata Official Enterprise Networking Partner e Official Cybersecurity Partner della NFL.

1600

Bloccare le minacce non è sufficiente. Durante lo stesso Super Bowl, Cisco ha analizzato e valutato 1.600 eventi di intrusione, un processo continuo di apprendimento e perfezionamento. Perché nella sicurezza informatica, come nel calcio, si studia il nastro per fermare il prossimo attacco.

365

Non ci sono giorni di riposo. Cisco lavora fianco a fianco con la NFL 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supportando ogni fase, dal Draft NFL alla stagione regolare.

32

Tutte le 32 squadre della NFL si affidano all’infrastruttura Cisco per garantire connettività e sicurezza senza interruzioni. In questo modo, ogni grido di battaglia e ogni segnale difensivo possono librarsi nel cyberspazio senza intoppi.

30

Il numero di stadi NFL che Cisco aiuta a connettere e proteggere. Questo numero sta crescendo con le partite internazionali di Londra, Monaco, Madrid e San Paolo.

4K

La tecnologia Cisco garantisce che i fan ricevano contenuti 4K di alta qualità.

2

Per due anni, Cisco e la NFL hanno facilitato l’apprendistato NFL della Cisco Networking Academy, che ha permesso di sviluppare le competenze per la prossima generazione di talenti tecnologici.

1

Cisco ha collaborato con la NFL per creare un playbook che semplifica tutte le esigenze di rete aziendale e sicurezza informatica in un’unica piattaforma. Questo è il vero potere di One Cisco. Nessun altro partner è in grado di offrire la stessa coesione di competenze in networking, sicurezza e osservabilità che possiamo fornire alla NFL.

0

Alla fine, tutto si riduce a zero: l’unico numero accettabile di interruzioni del gioco.



A proposito di Cisco

