Lavanderia Stella: quando la biancheria diventa parte dell’esperienza nella hospitality luxury

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Nelle strutture di fascia alta, la qualità non si percepisce soltanto nell’architettura degli ambienti o nel livello del servizio, ma anche in dettagli che l’ospite vive in modo quasi inconsapevole e che contribuiscono a costruire una sensazione immediata di comfort, ordine e benessere. La consistenza di un accappatoio, il punto di bianco di un lenzuolo, la morbidezza di un asciugamano, la qualità di uno scendiletto o l’eleganza di un tovagliato non rappresentano più semplici dotazioni operative, ma elementi che partecipano in modo diretto alla costruzione dell’esperienza complessiva nella hospitality luxury.

È proprio all’interno di questa evoluzione che Lavanderia Stella ha sviluppato una visione avanzata del servizio tessile per hotel 5 stelle, masserie pugliesi, SPA e strutture premium, superando il concetto tradizionale di lavanderia industriale legata esclusivamente alla gestione dei volumi e costruendo invece un modello orientato alla personalizzazione, alla qualità del prodotto e alla coerenza con l’identità delle strutture ricettive di fascia alta.

Dalla standardizzazione ai prodotti su misura



Negli ultimi anni molte strutture ricettive luxury, soprattutto in territori come la Puglia dove la crescita delle masserie e dei boutique hotel ha trasformato il concetto stesso di ospitalità, hanno iniziato ad abbandonare logiche standardizzate per orientarsi verso prodotti tessili personalizzati e soluzioni premium capaci di adattarsi alle caratteristiche specifiche della struttura, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Lavanderia Stella ha scelto di investire proprio in questa direzione sviluppando un’offerta costruita attorno alle esigenze della hospitality di alta gamma, con prodotti che spaziano da lenzuola e federe su misura per letti king size e materassi di altezza importante fino a teli SPA di grandi dimensioni, accappatoi premium, spugne in cotone egiziano, asciugamani ad alta grammatura, runner, tovagliette, tovaglioli, scendiletto importanti e tovagliati realizzati anche in fibra naturale o misto lino.

Accanto alla qualità dei materiali cresce inoltre la richiesta di personalizzazione estetica, attraverso ricami bourdon sulle lenzuola e sui volani delle federe, colori coordinati all’identità della struttura — dal bianco al blu reale fino alle tonalità gold — oltre a cuscini decorativi personalizzati con logo o nome della struttura e tovagliati con stampe premium studiati per ambienti di rappresentanza e ristorazione di fascia alta.

“Oggi molte strutture cercano prodotti che riescano a rappresentarle davvero e che siano coerenti con l’esperienza che vogliono offrire ai propri ospiti” spiega Dino Stella, fondatore e presidente di Lavanderia Stella. “Per questo motivo la richiesta di personalizzazione è cresciuta moltissimo, non solo nelle dimensioni o nei materiali, ma anche nei dettagli estetici, nelle rifiniture e nella qualità percepita del tessile”.

Questa evoluzione ha reso la biancheria sempre più vicina a un elemento di design e di posizionamento, soprattutto in contesti dove l’esperienza dell’ospite viene costruita anche attraverso dettagli apparentemente invisibili, come la qualità della spugna, l’ordine percepito nella camera, la consistenza del tessile o l’eleganza del tovagliato utilizzato nella ristorazione premium e nel catering di fascia alta.

Il valore sta nella gestione del prodotto nel tempo



Selezionare prodotti premium, però, rappresenta solo una parte del lavoro, perché la vera difficoltà sta nella capacità di mantenerne nel tempo qualità, comfort e resa estetica, evitando che lavaggi e processi non adeguati compromettano tessuti, colori, consistenze o rifiniture.

“Molti pensano che il valore stia soltanto nella scelta iniziale del prodotto, ma in realtà il risultato finale dipende soprattutto da come quel tessile viene gestito lungo tutta la filiera” sottolinea Stella. “Cernita, temperatura, quantità d’acqua, asciugatura, stiratura, piegatura e confezionamento devono essere calibrati in modo diverso in base alle caratteristiche di ogni articolo, altrimenti anche un prodotto di fascia alta rischia di perdere rapidamente le qualità che lo rendono speciale”.

È proprio per questo che Lavanderia Stella sviluppa programmi personalizzati per i diversi articoli, costruendo trattamenti specifici in funzione dei materiali, della struttura della fibra e delle esigenze operative della singola struttura, personalizzando temperatura, quantità d’acqua, prodotti utilizzati, asciugatura, stiratura e piegatura con l’obiettivo di preservare nel tempo morbidezza, resa estetica, comfort e durata del tessile.

Made in Italy, tecnologia e sensibilità artigianale



Alla base di questo approccio c’è anche una forte attenzione verso la qualità del tessile italiano. Lavanderia Stella collabora infatti con alcune delle principali realtà italiane del settore, contribuendo allo sviluppo di soluzioni premium pensate specificamente per il mondo dell’hospitality luxury, nella convinzione che il valore non nasca soltanto dalla materia prima, ma soprattutto dalla competenza nella trasformazione, lavorazione e gestione del tessile nel tempo.

Per gestire questa complessità non basta però una struttura industriale tradizionale, ma servono sistemi evoluti di controllo e monitoraggio che permettano di seguire ogni capo lungo tutto il ciclo produttivo, dalla cernita iniziale fino alla riconsegna.

In Lavanderia Stella questo avviene attraverso l’utilizzo di microchip applicati ai capi, che consentono di identificarli singolarmente e di gestirli in modo personalizzato durante tutte le fasi di lavorazione, rendendo possibile l’applicazione di trattamenti differenti in base al tessuto, alle caratteristiche tecniche del prodotto e alle richieste specifiche della struttura.

L’esperienza diretta maturata quotidianamente sulla linea di lavorazione permette inoltre all’azienda di osservare il comportamento dei tessili nel tempo, analizzandone resa, durata e criticità, trasformando così la lavanderia anche in una sorta di osservatorio tecnico capace di fornire indicazioni utili allo sviluppo di prodotti sempre più performanti, sostenibili e adatti al mondo della hospitality premium.

“La vera evoluzione della lavanderia industriale non sta solo nell’automazione” conclude Stella, “ma nella capacità di capire quando un prodotto può essere trattato in modo standardizzato e quando invece richiede attenzione, sensibilità e una gestione più vicina a una logica artigianale”.





Contatti:

Pagine Sì! S.p.A.

paginesi@paginesi.it

tel. 0744 431927

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Pagine Sì! S.p.A.

—

immediapress