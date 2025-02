L’avvocato Marcello Stanca, Rischio Trading: il Bestseller su come pianificare una strategia legale efficace per recuperare i capitali sottratti con truffe finanziarie

(Adnkronos) – Milano, 25.02.2025 – Il trading online rappresenta una grande opportunità di profitto per chi decide di investire sui mercati finanziari. Peccato che sono tanti i broker che si approfittano delle persone che si affidano alle loro piattaforme, arrivando il più delle volte a perdere tutto il proprio capitale. La buona notizia è che recuperare le somme perse è possibile, a patto di sapere come fare. Per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio in maniera efficace, esce oggi il libro dell’avvocato Marcello Stanca “RISCHIO TRADING. Il Manuale di Attacco e Difesa contro le Truffe del Trading Online attraverso Strumenti Pratici per la Tua Tutela e per il Recupero delle Somme Versate”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per recuperare il capitale perso e preparare il proprio contrattacco con azioni legali mirate. “Il mio libro parla del dramma personale delle vittime di truffe finanziarie. Questo libro è rivolto a sostenere moralmente tali persone grazie a strumenti legali realmente efficaci” afferma l’avvocato Marcello Stanca, autore del libro. “Il mio obiettivo è anche quello di risvegliare nei rappresentanti delle Istituzioni il senso del disvalore nei confronti del reato-truffa, e denunciare l’insufficiente impegno che ha lasciato sul campo 77.000 vittime di reati finanziari”.

L’avvocato Marcello Stanca racconta di aver avuto contatti con molte Autorità di Controllo dei Mercati Finanziari e Polizie dei Paesi Europei ed Extraeuropei. Nel corso di questi colloqui, ha accertato la dimensione mondiale delle trappole finanziarie informatiche create da migliaia di truffatori in altrettanti siti web falsi, con il solo intento di sottrarre capitali a milioni di vittime. Da qui l’idea dell’autore di creare questo libro. “Sono davvero tanti i truffatori informatici che si nascondono dietro pagine web ingannevoli con l’unico obiettivo di sottrarre denaro dalle proprie vittime” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Fortunatamente c’è qualcuno come l’avvocato Marcello Stanca che si impegna quotidianamente ad aiutare queste persone grazie alla propria conoscenza dell’argomento, dimostrando che recuperare le somme perse a seguito di truffe finanziarie è possibile. Tutto sta nell’affidarsi ai giusti professionisti”. “Per il mio libro avevo bisogno di un editore che avesse una grande conoscenza di marketing editoriale così da far arrivare i miei contenuti al maggior numero di persone possibile, grazie al web e alla sua autorevolezza online” conclude l’autore. “Posso dire di averlo trovato in Giacomo Bruno e nel team Bruno Editore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ZIKDQh



Marcello Stanca, avvocato a Firenze dal 1990, è noto su Google per le sue battaglie legali sui danni da vaccinazione, ottenendo risarcimenti per centinaia di persone. Ha creato nuova giurisprudenza in Cassazione e Corte Costituzionale e generato importanti rettifiche legislative. Esperto in informatica, ha presentato nel 2024 le petizioni 772 e 773 alla Camera, la 888 al Parlamento Europeo e 979 al Senato per avviare class action contro banche imprudenti e proteggere da truffe i clienti. La sua storia su: www.vaccinazione.it



Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)