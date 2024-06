Leonardo Gesmundo, Obiettivo Risparmio Energetico: il Bestseller su come ridurre i costi dell’energia in azienda

(Adnkronos) – Milano, 18.06.2024 – Risparmiare sui costi energetici aziendali è il sogno di qualsiasi imprenditore. Come se non bastasse, l’inefficienza energetica è un problema che colpisce direttamente la competitività aziendale, limitando le risorse finanziarie e causando un danno all’ambiente. A tutto però c’è un rimedio. Per tutti coloro che desiderano avviare un processo di efficientamento energetico ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Leonardo Gesmundo “OBIETTIVO RISPARMIO ENERGETICO. Gestione e Diagnosi Energetica per Aziende Intelligenti grazie al Metodo Efficientare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ridurre i costi aziendali legati all’energia in pochi semplici passi. “Il mio libro è una guida pratica e dettagliata per imprenditori e professionisti che desiderano ottimizzare l'uso dell'energia nelle loro aziende. Il libro esplora le strategie per identificare sprechi e implementare soluzioni di efficientamento energetico, partendo dalla diagnosi energetica” afferma Leonardo Gesmundo, autore del libro. “Con un linguaggio semplice e diretto, il testo fornisce strumenti concreti per ridurre i costi energetici e migliorare l'impatto ambientale, rendendo le aziende più competitive e responsabili”. Secondo l’autore, per ridurre i costi energetici in azienda è fondamentale avviare una pianificazione energetica a lungo termine redigendo una diagnosi energetica. Questo audit dettagliato permette di identificare sprechi, inefficienze e opportunità di miglioramento, con un’analisi costi-benefici. Attraverso la diagnosi, è possibile quindi definire interventi mirati per ridurre i costi energetici, migliorare la sostenibilità e aumentare la competitività aziendale. “Con il suo libro Leonardo Gesmundo spiega, in modo semplice e diretto, i concetti fondamentali e le strategie più efficaci per ottimizzare l'uso dell'energia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non c’è dubbio che, una gestione oculata dell'energia, possa non solo ridurre i costi di un’azienda, ma anche migliorare l'impatto ambientale delle nostre attività”. “Sono entrato in contatto con Giacomo Bruno attraverso internet e ne ho subito apprezzato tanto la sua storia personale e imprenditoriale quanto la sua strategia di marketing editoriale” conclude l’autore. “Mi è piaciuta particolarmente la professionalità e la costanza con cui il team Bruno Editore segue l’autore, dalla parte della progettazione del libro fino ad arrivare alla pubblicazione dello stesso”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3KhJ5FK



Leonardo Gesmundo, ingegnere nato nel 1981, è specializzato nel campo delle strategie di risparmio energetico e nella progettazione di impianti fotovoltaici. Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) per contesti civili e industriali, è anche un operatore termografico di II livello e figura nell’albo dei certificatori della sostenibilità della Regione Puglia, nonché nell’elenco dei professionisti Antincendio. Con oltre quindici anni di esperienza, svolge un ruolo chiave come consulente tecnico per pubbliche amministrazioni e tribunali, impegnato a ridurre i costi energetici delle aziende ed a contenere il loro impatto ambientale. Condivide le sue conoscenze attraverso incontri e corsi di formazione dedicati, contribuendo così a diffondere le best practices nel settore. Sito web: https://www.efficientare.net



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

