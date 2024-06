LetteraSenzaBusta rivoluziona il marketing postale per le attività locali

(Adnkronos) –

Al via Posta GeoCAP: il servizio online di invio di posta massiva pubblicitaria a tutte le famiglie di una specifica area geografica, senza necessità di database di indirizzi postali e in conformità con il Registro Pubblico delle Opposizioni.



Milano, 20 Giugno 2024 – LetteraSenzaBusta.com, leader nei servizi di posta digitale e cartacea, annuncia il lancio di Posta GeoCAP, un servizio innovativo che trasformerà il marketing postale delle attività locali in Italia. Posta GeoCAP è un servizio innovativo di invio online di posta massiva pubblicitaria parzialmente indirizzata, gestito in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. È ideale per le piccole e medie imprese (PMI) e per le attività locali che desiderano spedire grandi quantitativi di materiale pubblicitario a prezzi competitivi, con l’obiettivo di intercettare potenziali clienti residenti in uno specifico CAP e successivamente condurli nel proprio negozio o locale. Rispetto ad altri servizi di direct mailing cartaceo, Posta GeoCAP consente alle attività locali di inviare dépliant e cartoline postali promozionali (Postcard Marketing) senza dover disporre di alcuna lista di indirizzi di privati e senza dover consultare il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO). Con Posta GeoCAP, le aziende devono semplicemente selezionare la provincia, il comune o la frazione in cui desiderano promuovere i propri prodotti e servizi, e il numero di famiglie a cui inviare il proprio messaggio promozionale, con la garanzia che il materiale pubblicitario verrà consegnato in tutte le cassette postali delle famiglie residenti nell'area geografica scelta. I costi variano in base al numero di famiglie a cui inviare il materiale promozionale, includendo stampa e consegna. Le tariffe partono da soli € 0,54 per ogni cartolina promozionale per un invio a 5000 famiglie, rendendo Posta GeoCAP una soluzione conveniente per le aziende locali.

Listino Prezzi:

• Invio a 1000 famiglie: € 0,99 per cartolina, totale € 990 • Invio a 2000 famiglie: € 0,72 per cartolina, totale € 1440 • Invio a 3000 famiglie: € 0,61 per cartolina, totale € 1830 • Invio a 4000 famiglie: € 0,56 per cartolina, totale € 2240 • Invio a 5000 famiglie: € 0,54 per cartolina, totale € 2700

LetteraSenzaBusta mette a disposizione i propri grafici professionisti ed esperti di marketing per realizzare gratuitamente il dépliant o la cartolina promozionale necessaria per l’invio. Questo servizio assicura che ogni attività locale possa presentare i propri prodotti e servizi in modo efficace e accattivante, massimizzando l'impatto della campagna pubblicitaria cartacea tramite il servizio Posta GeoCAP. 1. Accedi alla pagina Invio Posta GeoCAP su LetteraSenzaBusta.com 2. Seleziona il tipo di prodotto da inviare: cartolina postale o dépliant 3. Inserisci il CAP e seleziona la città dell’area geografica scelta 4. Scegli il numero di famiglie a cui inviare il materiale pubblicitario 5. Carica il fronte e retro del dépliant o della cartolina promozionale 6. Effettua il pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario e conferma l'ordine I tempi di consegna variano da 9 a 14 giorni lavorativi dalla data di completamento dell’ordine. • Sito web: www.letterasenzabusta.com



• Numero verde gratuito: 800 135 834 • E-mail: servizioclienti@letterasenzabusta.com —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)