Luca V: Biografia, Canzoni, Come Scrive

(Adnkronos) – Torino, 24 Febbraio 2025. Luca V, pseudonimo di Luca Mercandino, è un cantante di Biella diventato noto per i suoi brani, promossi tramite diversi video virali e grazie a massive campagne pubblicitarie. Il totale dei suoi ascolti, a febbraio 2025, è di 5 milioni di streams e riproduzioni tra tutte le piattaforme di streaming digitale, tra cui (tra le prime) Spotify, YouTube, YouTube Music e Apple Music. Luca V nasce il 5 maggio 1995 a Torino, ma ha quasi sempre vissuto a Biella. Luca si è appassionato alla musica fin dalla tenera età di 4 anni (grazie a una chitarrina giocattolo a cui si affezionò subito) ma è solo dopo il conseguimento del diploma di liceo scientifico, presso il Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Biella, che incomincia professionalmente la sua carriera musicale. Spronato a scrivere dalla madre, usa inizialmente lo pseudonimo di “Lucido” per poi, nel 2020 (esattamente un anno dopo), cambiare nome d’arte in “Luca V”. Ai suoi albori Luca desiderava un futuro nella musica pop, per avere successivamente un ripensamento e dedicarsi, in contemporanea, anche a quella indipendente per ottenere, a suo dire, “maggiore libertà espressiva, sia nei testi che nella melodia”. Luca fonde così musica pop, con musica indie e anche alcuni elementi del cantautorato. Luca dichiara che, nonostante l’ottimo successo ottenuto a Biella, gli ascolti più grandi (in termini numerici) delle sue canzoni non arrivano dalla città in cui vive, bensì da (in ordine di importanza): Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. Luca V ha “giocato” a sperimentare (nel gennaio 2021) con il genere della trap. Ne è uscita una canzone, Sinatra, che però ha successivamente deciso di rimuovere. Precedentemente, aveva debuttato con la canzone “80 Voglia”, a dicembre 2020, anch’essa successivamente rimossa (entrambe eliminate sotto consiglio del manager Riccardo Lodi). Negli anni 2021 e 2022 Luca V firma un contratto con l’etichetta discografica Visory Records ma, non soddisfatto da alcune clausole contrattuali, nel 2022 recede dal contratto. La sua canzone “Casino immenso” viene precedentemente pubblicata dalla Thaurus Publishing per Visory Records, esattamente come succederà per i singoli: “Dancing Flame”, e “Faccio Scuola (Meglio di Netflix)”. Luca torna successivamente ad essere un artista indipendente (senza una etichetta discografica alle spalle) e, date le sue solide competenze nel marketing digitale, decide di promuovere in autonomia i suoi brani ottenendo ottimi successi. Le sperimentazioni di Luca V non si fermano qui perché è insieme al produttore Giovanni Ghioldi che decide di creare un progetto parallelo e, nel 2022, nasce “La Capitaneria di Porto” (con un album composto da 25 tracce) mentre, nell’ottobre del 2021, senza l’ausilio di figure esterne, nasce anche il progetto indipendente “AMORMALIE”, con la singola canzone “i Giardini di Marzo”. Luca V spiega che inizialmente, quando aveva appena incominciato a scrivere, lo stimolo per scrivere le canzoni veniva “da sè”, esattamente come le parole. Solo successivamente, non più soddisfatto del suo genere di scrittura e sotto gli insegnamenti del suo insegnante di canto di allora (Moreno Delsignore), decise di cambiare qualcosa. Incominciò in primo luogo a cercare di scrivere frasi che fossero maggiormente “slogan” (accattivanti) e successivamente decise di abbracciare le assonanze per cercare di rendere ancora più unici i suoi testi. Luca V ha fin da giovanissimo ascoltato il rapper e cantautore Dargen D’amico, per poi scoprire Fedez. Ancora prima, nella sua infanzia e adolescenza, era un fan di Tiziano Ferro, di Samuele Bersani e degli 883. Negli anni passati Luca V ha continuato a seguire Fedez e Dargen d’Amico, oltre che gli artisti nella playlist “Alta Rotazione” di Spotify, gli PSICOLOGI, Drast e ARIETE. Luca ha anche ascoltato artisti come: Negramaro, Alessandra Amoroso, J-AX, Rkomi. Con Moreno Delsignore, Luca si è dedicato seriamente al canto, al suo studio e allo studio “razionale” di come scrivere testi, ma aveva già avuto esperienze passate presso le scuole di musica “Fabrika” di Biella, “Opificio dell’Arte” sempre di Biella, oltre che con un insegnante privato ad Aosta. Incontri chiave per lui sono indubbiamente stati quelli con Moreno Delsignore (cantante, polistrumentista e cantautore), Giovanni Ghioldi (produttore, cantante e chitarrista professionista) e Lorenzo Avanzi (videomaker, polistrumentista, artista e cantante indie oltre che fotografo). Dopo la prima esperienza con il nome d’arte “Lucido”, Luca decide di cambiarlo in “Luca V” perché il nome Lucido non era più di suo gradimento e gli sembrava troppo autoproclamativo. Perchè proprio “Luca V”? Beh, ci confida che lucav.com era il dominio internet che costava meno tra tutti quelli con “Luca” e una lettera a seguire. Gli è piaciuto come suonava questo nome d’arte e per lui è stato subito amore a prima vista. La scelta di cambiare produttori (iniziando con Killian Cruiser, passando a Giovanni Ghioldi fino ad arrivare a Lorenzo Avanzi) è stata dettata più dal caso e dalle circostanze della vita, piuttosto che da una reale motivazione. Ancora ad oggi Luca ha contatti con i suoi primi produttori (Killian Cruiser e Giovanni Ghioldi) con i quali condivide risultati, pareri e opinioni. Nel 2023 la sua traccia “AMORE FUOCO E CHEROSENE” è entrata nelle playlist ufficiali di Spotify “Top 50 Italia” e “Alta Rotazione”, contribuendo al successo dell’artista. Benché la canzone sia rimasta in tali playlist solo per rispettivamente 2 e 3 settimane, ciò ha portato ad un notevole incremento degli ascolti del singolo in questione. Luca V, all’anagrafe Luca Mercandino, è anche un digital marketer fin dai tempi del liceo. Per maggiori informazioni Sito web: https://lucav.com/

