Michele Piagno, inventore dei cocktail fluorescenti: “Ai giovani che vogliono diventare bartender dico: studiate, non copiate!”

(Adnkronos) – Milano, 3 aprile 2025. In un’epoca dominata dai social, dove l’improvvisazione sembra diventata una regola, Michele Piagno, pioniere della mixologia internazionale e ideatore del cocktail fluorescente, invenzione che gli è valsa un brevetto mondiale, torna a fare sentire la propria opinione e lancia un monito chiaro ai giovani che si avvicinano al settore del beverage: «Senza studio, passione e innovazione non si costruisce nulla. Copiare non solo è banale, ma persino pericoloso». Quella di Piagno è una voce autorevole che ha rivoluzionato il settore con intuizioni geniali che lo hanno reso un punto di riferimento internazionale. «Sui social, ogni giorno, vedo ragazzi che improvvisano drink copiando qua e là, spesso senza nemmeno sapere cosa stanno mescolando – spiega –. Ma il nostro lavoro non è un gioco, richiede basi solide, studio e anche senso di responsabilità. Non basta pubblicare un video in rete per diventare barman: servono studio e tanta esperienza sul campo. Qualche anno fa mi sono imbattuto in un giovane che utilizzava il gelsomino per aromatizzare un cocktail: peccato che sia una pianta tossica. Senza conoscenza si rischia di fare danni veri». Critico verso i corsi online, Piagno sottolinea: «Un corso di venti ore non fa di te un bartender. Un video non può insegnare la texture di uno sciroppo, i pesi, le consistenze o le tecniche di miscelazione. Quando insegno, dico sempre: “Usciti da qui, non siete ancora barman. Questo è solo l’inizio”. Servono anni di pratica, errori, aggiornamenti. Io stesso continuo a studiare». La formazione di Piagno parte da lontano: dagli studi in pasticceria e cucina alle basi di erboristeria, fino alla collaborazione con figure iconiche come Terry Giacomello, chef stellato e allievo di Ferran Adrià, che gli ha trasmesso l’approccio scientifico alla materia prima. A Barcellona ha poi approfondito le tecniche della cucina molecolare lavorando con Jordi Puigvert, maestro della pasticceria contemporanea. Tornato in Italia, ha organizzato il primo corso di mixologia molecolare presso la Flair Academy. Da quelle sperimentazioni è nata la sua prima grande rivoluzione: l’uso della sferificazione per creare micro-esplosioni di gusto con cocktail veri e propri. Un’innovazione che ha trasformato il drink in un’esperienza multisensoriale. L’invenzione del Glow Sweet & Sour Mix ha segnato una svolta memorabile: «Ho unito la base dello sweet & sour (limone e zucchero) a un composto fotosensibile. Il risultato? Cocktail fluorescenti che si illuminano sotto le luci dei locali». L’invenzione, realizzata in collaborazione con Mixò Italia e Flair Academy, è stata testata da tecnologi alimentari e approvata dopo un percorso di sicurezza rigoroso. Dal 2011 i drink di mezzo mondo si sono “accesi”, diventando una moda globale. «Non è stato certo un colpo di fortuna – conclude Piagno -. Il brevetto è il risultato di anni di prove, ricerca, sperimentazioni. Se avessi usato, per esempio, sostanze fotosensibili avrei potuto causare gravi problemi di salute. Invece è tutto studiato e sicuro. Ed è questo che purtroppo manca oggi: la consapevolezza». Quando ha iniziato, Piagno si è ispirato ai grandi nomi del settore, come Christian Delpech e Dario Doimo, e ha poi collaborato con un altro nome illustre, Riccardo Mastromatteo. È autore del libro “El Señor Mojito”, presentato con successo alla Fiera Internazionale del Libro dell’Avana e a breve uscirà un nuovo volume, tecnico e personale, che racconterà il suo percorso di vita e le ricette che ne hanno segnato la carriera, con uno spazio speciale dedicato proprio al Glow. Sito internet: https://michelepiagno.it

