MotoGP – Marc Márquez da battere in Qatar ma Bagnaia ci crede Pecco vincente a Losail a 3,00 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 11 aprile 2025 – Il Motomondiale si appresta a disputare la quarta tappa stagionale a Losail con il Gran Premio del Qatar. Dopo aver dominato, tra Sprint e Gara lunga, le prime cinque prove dell’anno, Marc Márquez, in sella alla sua Ducati numero 93, è incappato nella caduta di Austin che gli ha fatto perdere la leadership iridata a favore del fratello Alex. Il Cabroncito però cerca subito riscatto e si presenta sul circuito mediorientale come l’uomo da battere: gli esperti Sisal, infatti, vedono il successo di Marc a 1,65 nel round del sabato mentre si scende di pochissimo, 1,57, per il trionfo domenicale. La vittoria di Austin ha caricato Pecco Bagnaia, alla prima vittoria stagionale, e lo ha rilanciato prepotentemente anche in ottica Mondiale. Il compagno di squadra del più grande dei fratelli Márquez è a soli 12 punti dalla vetta: a Losail, dove ha trionfato lo scorso anno, il torinese sogna di dare un’altra spallata. Bagnaia primo nella Sprint si gioca a 4,00 con la vittoria nella gara lunga in quota a 3,00. Terzo incomodo, ma che guarda tutti dall’alto, è Álex

Márquez il quale grazie a ben 6 secondi posti consecutivi, in tutte i round, si ritrova leader della classifica. Il centauro del Team Gresini però, già campione in Moto3 e in Moto2, alla quinta stagione nella classe regina vuole mettere a segno il suo primo sigillo. Álex, in Qatar, è costretto ad inseguire perché tagliare il traguardo per primo al sabato è impresa data a 7,50 mentre vincere la domenica pagherebbe 9 volte la posta. Chi altro può impensierire gli attuali tre dominatori della stagione? Ci proverà Franco

Morbidelli, VR46 Racing Team, trionfo a 20, ma anche Pedro Acosta, KTM, primo a 25. Molta attesa per l’esordio stagionale del campione del mondo Jorge Martin in sella all’Aprilia: Martinator che piazza subito il colpo vincente è in quota a 50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

* * *

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)