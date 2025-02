Narconon Astore, Fabriano: “Un faro di speranza per i giovani nella lotta contro la droga”

(Adnkronos) – Un programma che non si limita alla disintossicazione fisica ma punta alla riabilitazione completa Poggio S. Romualdo – Fabriano,12/02/2025. Il tema delle dipendenze è una delle sfide più complesse che la nostra società si trova ad affrontare. Da oltre 30 anni, il Centro Narconon Astore Aps opera in questo contesto offrendo una possibilità di recupero a chi cerca una via d’uscita dal ciclo della dipendenza. La sede del centro si trova nelle Marche, immersa in un grande Parco Naturale protetto, il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Questa posizione, tranquilla e lontana dai ritmi frenetici della vita quotidiana, è ideale per supportare le persone nel ritrovare il proprio equilibrio e affrontare un percorso verso la libertà dalle sostanze. Nel corso degli anni, il lavoro svolto dalla Comunità Narconon Astore si è caratterizzato per un’attenzione particolare alla riabilitazione della persona nel suo complesso. L’approccio adottato non si limita alla disintossicazione fisica, ma punta a offrire strumenti per un rinnovamento personale e una maggiore consapevolezza di sé, elementi fondamentali per evitare ricadute. Ogni anno, migliaia di persone e famiglie si trovano ad affrontare il dramma della dipendenza. L’Associazione Narconon Astore è al loro fianco con un programma di riabilitazione efficace, che restituisce speranza e una nuova vita a chi si trova intrappolato nella morsa della droga. I risultati raggiunti parlano chiaro, nell’arco di un solo anno: sono stati diffusi 500.000 annunci di pubblica utilità per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione ed il recupero dalla tossicodipendenza. L’interesse verso soluzioni efficaci è dimostrato anche dalle 120.000 visite al sito web, segno di un bisogno crescente di risposte concrete. Sul fronte del supporto diretto, gli specialisti del Centro Narconon Astore hanno fornito 4.000 consulenze telefoniche, offrendo un aiuto immediato a chi ne ha bisogno. Inoltre, sono state erogate 50.000 ore di riabilitazione, dedicate al recupero fisico, mentale ed emotivo degli ospiti. L’etica che guida il Centro si basa su un impegno costante per il benessere della persona, con l’obiettivo di restituire a ciascuno dignità ed autonomia. Narconon Astore Aps si propone di offrire un’opportunità concreta di rinascita, affinché chiunque affronti questo difficile percorso possa riacquistare fiducia in sé stesso e nella possibilità di un futuro migliore, libero dalle dipendenze. L’impegno quotidiano della Comunità Narconon Astore è rivolto ad aiutare individui e famiglie a superare la difficile battaglia contro la dipendenza, offrendo un’alternativa concreta e duratura. Il Centro è pronto a rispondere in qualsiasi momento, con discrezione e professionalità, per offrire l’opportunità di un nuovo inizio a chi vuole uscire dalla tossicodipendenza. Sul sito ufficiale del centro, http://www.narconon.it, sono disponibili ulteriori dettagli sui servizi offerti e su come l’Associazione di promozione Sociale Narconon Astore può fare la differenza nella vita di chi è pronto a cambiare. Se tu o una persona a te cara avete bisogno di aiuto, contattaci al 800 189 433. Il primo passo verso una nuova vita inizia oggi. Contatti: www.narconon.it

