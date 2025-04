Paolo Biasini, il moltiplicatore delle potenzialità umane: il Bestseller sulla Trasformazione Neurobiologica per sbloccare il potenziale interiore

(Adnkronos) – Milano, 10.04.2025 – Capita a molti di noi di sentirsi bloccati in una realtà che non si percepisce come propria, con l’impressione di non riuscire a esprimere nella vita di tutti i giorni chi siamo realmente. La buona notizia, tuttavia, è che finalmente si possono raggiungere in modo semplice i propri obiettivi e il successo. Tutto sta nel sapere come fare. Per tutti coloro che desiderano raggiungere la propria realizzazione ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Paolo Biasini “IL MOLTIPLICATORE DELLE POTENZIALITÀ UMANE. Come Diventare Il Migliore Nel Tuo Settore, Attraverso La Trasformazione Neurobiologica Dell’Uomo Con Il Sistema Certificato Da EEG” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per massimizzare le proprie capacità fisiche, mentali ed emozionali, tali da promuovere la trasformazione neurobiologica dell’uomo. “Il mio libro aiuta il lettore a comprendere come diventare Il Migliore qualunque sia il proprio settore di riferimento” afferma Paolo Biasini, autore del libro. “Al suo interno descrivo come attraverso lo stato Epsilon è possibile la guarigione emozionale, la riprogrammazione transgenerazionale e la liberazione della propria “energia vitale”. Secondo l’autore, il processo di crescita e trasformazione personale che si ottiene attraverso lo stato Epsilon, è facilmente raggiungibile in tempi rapidissimi con Il Moltiplicatore, l’unico dispositivo capace di portare benefici significativi al sistema nervoso cerebro-spinale, in grado di incrementare l’energia sessuale e la forza fisica. “La cosa interessante che Paolo Biasini va a dimostrare con il suo libro è che, dietro al successo, c’è un vero e proprio processo di programmazione mentale neurobiologico capace di farci accedere al nostro vero potenziale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo testo è quindi rivolto a tutti coloro che vogliono dar vita alla versione migliore di sé stessi, dai professionisti agli atleti, dagli imprenditori fino agli aspiranti tali”. “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno in virtù della sua ventennale esperienza nel campo editoriale” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito nel corso di tutta la pubblicazione con professionalità e competenza curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche l’aspetto promozionale”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3X9SK8d



Paolo Biasini, classe 1979, ingegnere elettronico, ricercatore depositario di numerosi brevetti, si forma in psicobiologia e ottiene la qualifica di operatore clinico di training autogeno. Vive un’esperienza mistica che lo porta a sperimentare diverse tecniche olistiche, tra cui il Reiki, la Pranoterapia, la Deprivazione del Sonno, la Respirazione Olotropica, il Metodo Tomatis, il Tantra, le tecniche di attivazione dell’energia vitale, l’Ipnosi, balli estatici e Sufi, il Wing Tsun e tecniche avanzate di PNL. Nel 2015 pubblica il libro “Metodologie e Strategie dell’Energia Vitale” e incontra il mentore che lo aiuterà a finalizzare la costruzione de “Il Moltiplicatore”. Si tratta del primo dispositivo a livello internazionale che permette di incrementare le potenzialità umane attraverso lo sviluppo del sistema nervoso, la guarigione emozionale, la riprogrammazione delle memorie transgenerazionali e di specie e la liberazione dell’energia vitale della persona. Sito web: www.ilmoltiplicatore.com



Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

