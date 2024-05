PENNY Italia è partner ufficiale di MILANO PRIDE 2024 E PRIDE SPORT MILANO

(Adnkronos) – “È il tuo turno” PENNY prende, e invita a prendere, una posizione sulla diversità e l’inclusione Cernusco sul Naviglio – 31 maggio 2024 . PENNY Italia conta oggi 5083 collaboratori, il 65% di donne, 28 nazionalità, e una infinità di orientamenti politici, religiosi e sessuali. Una preziosa diversità che conferma il capitale umano come il valore più grande dell’azienda: è quindi con la forte consapevolezza che la diversità – e quindi l’inclusione – siano una ricchezza, che PENNY sceglie con orgoglio di essere partner di MILANO PRIDE 2024 e PRIDE SPORT MILANO, confermandosi primo e unico retail a sostenere attraverso la sponsorship le attività della community. Per tutto il mese di giugno, ossia il “pride month europeo”, i negozi PENNY di tutta Milano vestiranno i colori rainbow con una comunicazione trasparente e chiara che invita ad agire, a prendere una posizione, che spinge fondamentalmente ad essere sé stessi: “È IL TUO TURNO”. Testimonial d’onore della campagna la Drag Queen di riferimento del panorama LGBTQIA+ milanese, La Wanda Gastrica, presente con la sua immagine ma anche fisicamente in occasione degli eventi del programma di Milano Pride. Il linguaggio della campagna poi si declinerà in altri messaggi, altrettanto inequivocabili, pur sempre in tema retail, quali “100% HATE FREE”, “SUI DIRITTI NIENTE SCONTI” e “INTOLLERANTE SOLO AL LATTOSIO”, frasi che saranno anche visibili sulle maglie delle persone di PENNY che parteciperanno agli eventi. PENNY sarà presente come ospite alla PRIDE SPORT NIGHT dell’8 giugno presso il Teatro Dell’Elfo a Milano; il brand poi scenderà in campo – in tutti i sensi – anche con una formazione di calcetto e una di volley per i tornei della PRIDE SPORT ARENA il 22 e 23 giugno, presso l’Arco Della Pace, dove sarà presente anche uno stand dedicato in cui PENNY regalerà ad atleti e visitatori la possibilità di girare un video professionale in stile “red carpet”, attraverso il sistema Thor, il robotic camera system dotato di intelligenza artificiale. Un carro PENNY Italia poi, con a capo la Drag Queen testimonial, si unirà ai festeggiamenti della parata di Milano Pride sabato 29 nel pomeriggio, per tutto il percorso, per un momento certo di festa, ma in cui confermare il pieno sostegno dell’azienda ad un approccio inclusivo, egualitario e che veda nella diversità un naturale valore aggiunto della società così come lo è per la vita. “È una questione di responsabilità – ci dice Nicola Pierdomenico, CEO & President PENNY Italia –. Chi come noi vive la diversità e l’inclusione come fondamentali asset sociali ogni giorno, apprezzandone l’infinito valore, ha il dovere di prendere una posizione e di testimoniare il proprio sostegno per una cultura inclusiva che veda nel rispetto delle scelte individuali la sua massima espressione. Come azienda appartenente al Gruppo REWE – anch’esso sostenitore di ‘diversity & inclusion’ e che oggi occupa quasi 400.000 persone in tutto il mondo – siamo convinti che ci sia vero progresso solo quando le dinamiche economiche e sociali sono in grando di generare benessere collettivo, senza distinzione alcuna”. PENNY Italia PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" – o in breve REWE – con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 84,8 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/



