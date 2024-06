Perugia, il 20 e 21 giugno la presentazione del “Manifesto per una Nuova Economia”

(Adnkronos) – I prossimi 20 e 21 giugno, nel Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, verrà presentato il “Manifesto per una Nuova Economia” (https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/manifesto-per-una-nuova-economia/), già sottoscritto da oltre 300 economisti di fama nazionale e internazionale. Perugia, 19 giugno 2024. Il convegno internazionale “Manifesto e frontiere della ricerca per un Rinascimento economico” affronterà le tematiche e le sfide che stanno mettendo a rischio il futuro della nostra civiltà. Economisti e rappresentanti delle università provenienti da tutto il mondo, infatti, proporranno un manifesto internazionale che illustri il potenziale generativo, la soddisfazione e la ricchezza di senso della vita, di una risposta sostenibile alle sfide di oggi. Tanti i nomi di spicco che prenderanno parte alla kermesse perugina, tra cui Jeffrey Sachs (Columbia University), Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), Robert H. Frank (Cornell University), Fabrizio Barca (Coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità), Renato Brunetta (Presidente CNEL), Claudia Benedetti (Responsabile Segreteria Generale e Sviluppo Mutualità di Federcasse-BCC), Marcello Signorelli (Direttore del Dipartimento di Economia e professore ordinario di politica economica all’Università di Perugia), Leonardo Becchetti (Direttore Festival Nazionale Economia Civile e Co-fondatore NeXt Economia) e molti altri. La Conferenza – organizzata da Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, Federcasse BCC, Confcooperative e NeXt Economia, con il supporto di Fondosviluppo e il contributo di Assimoco, Fondazione Giorgio Fuà, Fondazione Perugia e Gioosto e con il patrocinio di Sites, Sied, Siecon, Aissec – sarà una tappa fondamentale di avvicinamento alla 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze dal 3 al 6 ottobre 2024. Per il programma completo e maggiori informazioni: https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/manifesto-and-research-frontiers-for-a-renaissance-in-economics/

