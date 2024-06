Pugnochiuso: il resort sul Gargano per trascorrere vacanze indimenticabili

(Adnkronos) – Milano 14 giugno 2024. Immerso nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, affacciato sullo splendido mare della Puglia, il Resort Pugnochiuso si presenta come la destinazione ideale per trascorrere delle vacanze indimenticabili, all’insegna del relax e della natura. Situato tra le suggestive baie di Pugnochiuso e Portopiatto, offre un panorama mozzafiato sul Mediterraneo, combinato con una proposta concepita per rispondere alle necessità di famiglie e coppie. Acquistato nel 2021 dal Gruppo Marcegaglia, il Resort è rinomato per la sua splendida posizione e le sue strutture di alta qualità. Gli ospiti, infatti, possono scegliere tra diverse opzioni di alloggio, inclusi eleganti hotel, dotati di tutti i servizi, e confortevoli villette immerse nella macchia mediterranea. Ogni soluzione è progettata per offrire il massimo del comfort e della comodità, garantendo un soggiorno indimenticabile. Gli hotel Gargano, come l’Hotel del Faro e l’Hotel degli Ulivi, ad esempio, rappresentano un'opzione ideale per chi cerca la perfetta unione di lusso e relax. Naturalmente, il Resort Pugnochiuso offre anche un’incredibile gamma di strutture e servizi, al fine di soddisfare ogni esigenza. Gli ospiti possono usufruire di piscine, campi sportivi, ristoranti di alta qualità e aree relax immerse nel verde. Le attività proposte sono molteplici e adatte a tutte le età, garantendo divertimento e benessere per l’intera famiglia. Direttamente dal Resort, inoltre, gli ospiti possono scoprire tutta la magia della Puglia. Gli amanti della natura possono esplorare i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, mentre gli appassionati di sport acquatici possono godere delle acque cristalline delle baie vicine. Senza scordare le città, come Vieste, Alberobello e Mattinata, città ricche di storia e una grande tradizione enogastronomica. Pugnochiuso, dunque, è molto più che un semplice resort. È un luogo dove la natura e il comfort si incontrano per creare un’esperienza di vacanza indimenticabile. Sono gli stessi ospiti, infine, che descrivono la struttura come un autentico paradiso terrestre, sottolineando la bellezza del paesaggio, la qualità dei servizi e la cortesia del personale. Per maggiori informazioni sul Resort Pugnochiuso e per prenotare la propria vacanza, è sufficiente visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.pugnochiuso.com. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)