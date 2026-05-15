Recor Medical mette in evidenza l’innovazione e l’impegno globale in occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

PALO ALTO, Calif. and FRANKFURT, Germania, 15 maggio 2026 /PRNewswire/ — In occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione 2026, il 17 Maggio, Recor Medical, Inc. (“Recor”), una consociata interamente controllata da Otsuka Medical Devices Co., Ltd., si unisce alla comunità globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ipertensione e celebrare i progressi compiuti nella sua diagnosi, gestione e trattamento. Colpendo oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, l’ipertensione rimane uno dei principali fattori di rischio per gravi patologie cardiovascolari, rendendo essenziali l’innovazione continua e il coinvolgimento dei pazienti. Il tema globale di quest’anno, “Controllare insieme l’ipertensione”, sottolinea l’importanza della diagnosi precoce e della gestione costante per garantire una vita più lunga e più sana.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di adulti ipertesi è raddoppiato tra il 1990 e il 2019, passando da 650 milioni a 1,3 miliardi. Se non controllata, l’ipertensione può comportare gravi rischi per la salute, tra cui infarto, ictus e malattie renali, da nota come il “killer silenzioso”.

Circa un terzo dei pazienti in cura per l’ipertensione non riesce a raggiungere il controllo ottimale della pressione nonostante abbia cambiato stile di vita e prenda più di tre farmaci. Per queste persone, sono fondamentali nuovi approcci terapeutici.

Una di queste innovazioni è la denervazione renale a ultrasuoni (uRDN), una terapia minimamente invasiva basata su dispositivi progettati per ridurre l’attività eccessiva del sistema nervoso simpatico che contribuisce all’ipertensione. Il sistema Paradise™ uRDN, sviluppato da Recor Medical, eroga energia ultrasonica per ridurre l’iperattività dei nervi che circondano le arterie renali, offrendo un’ulteriore opzione terapeutica per i pazienti ipertesi.

“La Giornata mondiale dell’ipertensione è un potente promemoria del fatto che dobbiamo fare di più per colmare il divario tra diagnosi e controllo”, ha affermato Helen Reeve-Stoffer, Direttore operativo di Recor Medical. “Noi di Recor ci impegniamo a promuovere soluzioni innovative che vadano oltre le terapie tradizionali, aiutando i medici a gestire meglio i pazienti la cui pressione sanguigna rimane incontrollata nonostante i cambiamenti nello stile di vita e i farmaci. Stiamo lavorando attivamente per ampliare l’accesso a trattamenti per l’ipertensione in grado di migliorare significativamente gli esiti dei pazienti e salvare vite umane”.

“L’ipertensione è senza dubbio il fattore di rischio modificabile più significativo in medicina, eppure rimane in tutto il mondo”, ha affermato il dottor Shon Chakrabarti, Chief Medical Officer di Recor Medical. “Stiamo entrando in una nuova era nella cura dell’ipertensione , in cui terapie basate su dispositivi come il sistema Paradise possono ridurre la pressione arteriosa insieme ai farmaci e ai cambiamenti nello stile di vita. Ampliando la gamma di strumenti terapeutici, possiamo aiutare un maggior numero di pazienti a ottenere riduzioni significative e durature della pressione arteriosa”.

Informazioni sul sistema Paradise uRDNIl sistema Paradise uRDN è una nuova tecnologia RDN basata sugli ultrasuoni progettata per abbassare la pressione sanguigna riducendo l` iperattività dei nervi simpatici che circondano le arterie renali, Il sistema Paradise uRDN eroga da due a tre dosi di energia ultrasonica a 360 gradi — della durata di sette secondi ciascuna — attraverso le arterie renali principali ai nervi circostanti. Il catetere Paradise è dotato dell’esclusivo sistema HydroCooling™, che fa circolare acqua sterile attraverso il catetere a palloncino durante la procedura per aiutare a proteggere la parete dell’arteria renale.

Il sistema Paradise uRDN è attualmente disponibile in commercio per i pazienti negli Stati Uniti, avendo ricevuto l’approvazione della FDA nel novembre 2023. Il sistema di denervazione renale a ultrasuoni Paradise (sistema Paradise) è indicato per ridurre la pressione sanguigna come trattamento aggiuntivo in pazienti ipertesi in cui le modifiche dello stile di vita e i farmaci antipertensivi non controllano adeguatamente la pressione sanguigna. Gli eventi avversi potenziali correlati alla procedura, tra cui dolore, complicanze nel sito di accesso vascolare e vasospasmo, sono i più comuni. I risultati individuali possono variare.

Informazioni su Recor Medical, Inc.Recor Medical, Inc., una consociata interamente controllata da Otsuka Medical Devices Co., Ltd. con sede a Palo Alto, in California, è un’azienda di tecnologia medica dedicata a trasformare la gestione dell’ipertensione resistente al trattamento attraverso la denervazione renale a ultrasuoni (uRDN) Paradise™. Il sistema Paradise uRDN è approvato dalla FDA per la vendita negli Stati Uniti, ha ottenuto il marchio CE ed è approvato nei mercati in cui il marchio CE è accettato, oltre ad aver ricevuto l’approvazione normativa in Giappone, in base alle indicazioni d’uso approvate. Le prove cliniche a sostegno del sistema Paradise uRDN includono risultati positivi in tre studi indipendenti, randomizzati e controllati con trattamento simulato condotti su pazienti affetti da ipertensione da lieve a moderata e resistente. Inoltre, Recor sta promuovendo la raccolta di prove nel mondo reale attraverso il Registro Global Paradise System (“GPS”) nell’Unione Europea e nel Regno Unito, nonché lo studio post-approvazione GPS negli Stati Uniti.http://www.recormedical.com/ https://www.recormedical.eu

Informazioni su Otsuka Medical Devices Co., Ltd.Otsuka Medical Devices Co., Ltd. è impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione a livello globale di dispositivi medici che offrono nuove opzioni terapeutiche in aree in cui le esigenze dei pazienti non possono essere soddisfatte attraverso trattamenti farmaceutici o altri trattamenti convenzionali. Otsuka Medical Devices è una filiale di Otsuka Holdings Co., Ltd. (www.otsuka.com/en ), un’azienda sanitaria globale quotata alla Borsa di Tokyo (JP 4578).

https://www.omd.otsuka.com/en/



Il comunicato stampa originale in inglese è disponibile all’indirizzo www.recormedical.com



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