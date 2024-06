Report Capgemini: il futuro delle assicurazioni è digitale e tecnologico

(Adnkronos) – Milano, 20 Giugno 2024. Nel corso degli ultimi anni, il settore delle assicurazioni ha mostrato un'evidente inclinazione verso la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie sempre più avanzate. Il report di Capgemini sul futuro delle assicurazioni nel 2024 evidenzia proprio questa tendenza: è stato infatti decisivo per delineare la direzione verso la quale si stanno muovendo le società assicurative, ovvero soluzioni come l'AI e la tecnologia per migliorare l'esperienza utente. Vediamo dunque di approfondire i capisaldi del report pubblicato da Capgemini. Il report di Capgemini ha posto una particolare enfasi sulla necessità, per le società assicurative, di concentrarsi sull'aumento della redditività della sottoscrizione dei clienti. Questo processo implica un'attenta valutazione dei rischi e la definizione di premi più adeguati: una fase che può essere migliorata attraverso l'utilizzo dei dati analitici avanzati e dell'intelligenza artificiale (IA). L'IA, infatti, permette di elaborare grandi volumi di dati (big data) in modo molto più efficiente, dando la possibilità alle compagnie di prendere delle decisioni più informate e mirate. L'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa rappresenta un altro importante trend, destinato a migliorare in modo significativo l'esperienza dei clienti. Questa tecnologia consente di creare dei contenuti personalizzati, in base alle richieste dei clienti, e lo stesso discorso vale per le risposte in tempo reale in caso di assistenza. L'interazione, tramite i chatbot istruiti ad hoc, diventa dunque molto più fluida e soprattutto più completa e precisa, se si fa un confronto con il recente passato, con l'obiettivo di soddisfare il prima possibile il cliente. Il digitale rappresenta, in linee generali, un elemento oramai indispensabile in ogni nicchia di questo settore. Non si parla soltanto di soluzioni avanzate come l'AI e i chatbot, ma anche degli stessi siti delle compagnie, come nel caso di Telepass, che propone sul web un’assicurazione auto su misura. Siti che oramai vengono progettati secondo la prospettiva del cosiddetto "customer centric", ovvero concentrandosi su una navigazione fluida e intuitiva, che permetta al visitatore di trovare subito ciò che cerca. Di recente sono state introdotte anche altre tecnologie di ultima generazione, come il cloud computing, l'embedded insurance, il low code e il no-code. L'insieme di tali applicativi permette alle compagnie assicurative di sviluppare e implementare nuove applicazioni proprietarie, o di integrarle con tool prodotti da terze parti, riducendo i costi e aumentando la flessibilità operativa. Qui si torna ancora una volta all'intelligenza artificiale, ma si fa riferimento stavolta all'AIoT (Artificial Intelligence of Things), che combina l'intelligenza artificiale con l'internet delle cose (IoT). Questa tecnologia, nello specifico, presenta dei vantaggi decisivi in termini di raccolta, analisi e applicazione dei dati per una gestione dei rischi più accurata, e per lo sviluppo di prodotti assicurativi innovativi. L'industria assicurativa si avvia dunque verso un modello intelligente, sfruttando le nuove soluzioni in grado di potenziare l'efficacia del rapporto con i clienti e gli stessi prodotti offerti dalle compagnie di settore. E il digitale, ancora una volta, ricopre un ruolo fondamentale per raggiungere ogni nuovo obiettivo prefissato.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.telepass.com/it/assicurazioni/assicurazione-auto

Tel: 800 269 269 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)