Rivoluzione in casa WnD: la proposta si amplia con la nuova linea in alluminio MIRU

(Adnkronos) – Milano, 27 febbraio 2025 – Dopo anni di successi nel settore dei serramenti in PVC, WnD compie un passo decisivo verso l’innovazione introducendo MIRU, la sua prima linea di serramenti in alluminio. Questa novità rappresenta un’importante evoluzione per il brand, che arricchisce la sua offerta con una gamma di finestre in alluminio, un materiale che unisce design a resistenza, leggerezza e sostenibilità essendo 100% riciclabile. MIRU nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo, dove design e performance vanno di pari passo. L’alluminio, infatti, non solo garantisce elevata durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, ma consente anche una maggiore libertà di personalizzazione e un’estetica moderna e minimale, perfetta per gli ambienti di diversi stili e i proprietari, o professionisti, più esigenti. Per adattarsi a spazi differenti la proposta comprende una ricca selezione di colori, finiture effetto legno e accessori, che permettono di adattare le finestre a tutte le esigenze estetiche e funzionali. La linea include anche diverse soluzioni innovative per garantire comfort, sicurezza e design senza compromessi. La nuova linea

MIRU si distingue per le sue linee pulite, con una particolare attenzione all’efficienza termoacustica. Grazie alla terza guarnizione di serie e all’utilizzo di vetrocamere ad alte prestazioni, queste finestre offrono un isolamento ottimale, assicurando comfort e risparmio energetico, oltre a un design moderno e accattivante.

MIRU è il primo modello della gamma, caratterizzato da linee squadrate e fermavetro perfettamente a 90°, per uno stile contemporaneo e ricercato. Il telaio e l’anta maggiorata permettono di progettare grandi finestre dalle grandi aperture e alloggiare quindi vetrocamere più ampie e performanti, offrendo massime prestazioni termoacustiche e possibilità di personalizzazione in una varietà di colori e finiture, tra cui effetti legno e diverse tonalità metallizzate.

MIRU EVO, evoluzione del modello base, si distingue per i profili sottili e il nodo centrale ridotto, che permettono di massimizzare la superficie vetrata, garantendo un’elevata luminosità naturale. Con una vetrocamera di ampie dimensioni e vetri extra-chiari, MIRU EVO rappresenta la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra design minimalista e massime prestazioni isolanti. Dal punto di vista prestazionale, MIRU e MIRU EVO possono raggiungere un Uw fino a 0,78 W/m2K.

MIRU HIDDEN, invece, porta l’innovazione estetica a un livello superiore, grazie alla possibilità di incassare completamente il telaio nella parete, per un effetto scenografico e panoramico tutto vetro visibile dall’esterno. Questo modello offre una purezza estetica senza pari, senza compromettere le eccellenti prestazioni termoacustiche (Uw fino a 0,77W/m2K). La nuova gamma MIRU raggiunge l’apice con il modello MIRU EVO HIDDEN, che unisce performance di altissimo livello – Uw fino a 0,77 W/m2k – a perfetta simmetria, sottigliezza del profilo e possibilità di incasso, grazie al quale risulta quasi impercettibile dall’esterno. Infine, il modello MIRU STEEL si distingue per la sua robustezza e il carattere deciso e audace: le sagomature decorative su profilo esterno di telaio e anta conferiscono all’infisso un’estetica tipicamente industrial che si affianca a prestazioni tecniche ultra-avanzate. Inoltre, con la terza guarnizione di serie, che innalza i parametri tecnici e di isolamento della finestra, la tenuta ad acqua e aria è ancora maggiore (Uw fino al 0,80 W/m2K – con isolante termico). Il design particolare e accattivante, insieme ai profili slanciati, caratterizza esteticamente questo infisso e di conseguenza ogni ambiente in cui viene inserito. Con l’introduzione della linea MIRU, WnD segna l’inizio di una nuova era, portando per la prima volta l’alluminio nel suo portafoglio prodotti. Questa scelta sottolinea l’impegno del brand verso l’innovazione e l’evoluzione costante, rispondendo alle richieste del mercato con soluzioni sempre più avanzate e su misura per i clienti.

