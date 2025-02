Sanremo 2025 da stasera al via lo show, gli esperti Sisal pronosticano la top5 della prima serata: Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Olly e Simone Cristicchi

(Adnkronos) –

Roma, 11 febbraio 2025 – I riflettori dell’Ariston sono pronti a illuminare la 75° edizione del Festival di Sanremo e gli esperti Sisal hanno già pronosticato chi, in questa prima serata, potrebbe aggiudicarsi un posto nelle prime 5 posizioni della classifica . In testa troviamo Giorgia e Brunori Sas appaiati in quota a 1,10 , seguono Simone

Cristicchi ( 1,20 ), Achille Lauro ( 1,33 ) e Olly ( 1,57 ). Ma attenzione, un altro esordiente su questo palco potrebbe rubare la scena a uno di questi artisti: è Lucio Corsi . La possibilità di vedere una delle giovani promesse del cantautorato italiano rientrare nella TOP5 della serata è infatti data a 1,90 . Giocherà da “duro”? Lo scopriremo… Gli artisti che invece sembrerebbero non avere nessuna chance di piazzarsi nella prima cinquina di favoriti della serata inaugurale sono Bresh, Marcella Bella e Rkomi che, tutti offerti a 66,00 si preparano a stupire nelle prossime serate. Non ci resta dunque che aspettare le 20:40 per vedere tutti i cantanti scendere la tanto temuta scala e scoprire anche se, il ritorno sul palco di Carlo Conti, appassionerà di nuovo gli italiani toccando il + 61,99% di share. Opzione che gli esperti Sisal offrono a 1,72 .

Sisal Italia S.p.A.



Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

con consapevolezza e moderazione.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità , con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)