Sanremo 2025 – Nella serata delle Cover per gli esperti Sisal Giorgia e Annalisa pronte a prendersi la scena, a 2,50.

Giorgia favorita anche per la finalissima con Cristicchi. sale Fedez Roma, 14 febbraio 2025 – Occhi puntati sul palcoscenico dell’Ariston per stasera, con uno degli appuntamenti più attesi del Festival, quello con le cover. Di chi sarà la scena? Secondo gli esperti Sisal la coppia dell’anno potrebbe essere quella composta da Giorgia e Annalisa . Il trionfo di “Skyfall” è infatti offerto 2,50 . Attenzione però a Olly che, insieme a Bregovic interpreterà “Il Pescatore” ed è dato vincente a 6,00. Simone Cristicchi è pronto ad emozionare ancora con la sua versione de “La Cura” insieme ad Amara, le sue probabilità di successo sono a 7,50. E poi c’è uno dei duetti più attesi e discussi, quello tra Fedez e Marco Masini , la possibilità di veder trionfare “Bella Stronza” è data a 9,00 . Molta curiosità anche per la “strana” coppia Lucio Corsi – Topo Gigio , che interpreteranno “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno: il loro successo è a 12,00. Chi invece potrebbe non “dare emozioni” è Marcella Bella a 200,00 che per il suo ritorno all’Ariston porterà un duetto con i Twin Violins omaggiando il capolavoro di Celentano, “L’Emozione non ha voce”. Con il nuovo regolamento, la serata cover non influirà sul gran finale, sembrerebbe però che Giorgia insieme a Simone Cristicchi siano ancora i principali favoriti per la vittoria di domani. Sarà un bis di riconoscimenti? Le probabilità per entrambi sono a 3,75, insegue di pochissimo Olly , a 4,00, mentre sul terzo gradino del podio dei favoriti si piazzano Achille Lauro e Fedez – protagonista di una grandissima rimonta – tutti e due a 6,00.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un'offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

