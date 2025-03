Schneider Electric partner di Argotec nel suo avveniristico SpacePark alle porte di Torino

(Adnkronos) –

Stezzano (BG), 3 marzo 2025 – Schneider Electric, il leader nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, è il partner tecnologico di Argotec, azienda del settore aerospaziale specializzata nella progettazione, produzione e operazione di microsatelliti, per la realizzazione di impianti tecnologici nel nuovo quartier generale dell’azienda alle porte di Torino, inaugurato nell’ottobre del 2024. La sede scelta da Argotec è un edificio iconico, – noto anche come “il disco volante” per la sua forma, realizzato dall’architetto di fama mondiale Oscar Niemeyer, sul finire degli anni ’70: 16.000 metri

quadri che hanno subito una profonda trasformazione e riconversione per ospitare gli headquarter, i laboratori di ricerca e l’attività produttiva di un’azienda italiana di portata globale, partner della NASA e delle agenzie spaziali nazionali ed europea. “Per Argotec abbiamo affrontato una sfida molto complessa: i nostri sistemi infatti devono garantire affidabilità completa, continuità e disponibilità dell’energia, il rispetto di requisiti tecnici e di sicurezza stringenti, sostenibilità ambientale – e allo stesso tempo fare sì che lo SpacePark sia un ambiente di lavoro ideale per la produttività e il benessere delle persone. Questo progetto rappresenta molto bene la nostra capacità di essere partner per l’innovazione digitale e sostenibile dei nostri clienti, aiutandoli a ottenere obiettivi ambiziosi e un impatto positivo” commenta

Davide Zardo, Presidente e Amministratore Delegato di Schneider Electric, Italia.

“Abbiamo voluto un’infrastruttura all’avanguardia che fosse sinonimo di innovazione, sostenibilità e affidabilità, valori che condividiamo con Schneider Electric. Grazie a questa partnership, lo SpacePark non è solo un luogo di lavoro, ma un ecosistema tecnologico avanzato, in grado di supportare le missioni più complesse e critiche,” dichiara David Avino, Fondatore e Amministratore Delegato di Argotec.

Rispettando i principi guida di conservazione e valorizzazione dell’esistente, l’implementazione delle tecnologie Schneider Electric ha risposto alle esigenze chiave di Argotec in termini di resilienza, efficienza, scalabilità, sostenibilità e sicurezza, nel quadro di un progetto che in soli 16 mesi

è passato dall’ideazione alla realizzazione completa.

Energia, controllo dell’edificio e sostenibilità

I sistemi di distribuzione elettrica

dell’edificio sono stati rinnovati adottando soluzioni connesse ed efficienti per la media e bassa tensione, tra cui l’innovativo e nativamente digitale quadro di Media Tensione SM AirSeT nel quale è stato eliminato del tutto l’utilizzo di gas climalteranti

per le esigenze di isolamento (GWP=0). Sfruttando soluzioni di realtà aumentata

e i dati rilevati da sensoristica evoluta, inoltre, gli operatori possono interagire con il quadro in maggiore

sicurezz

a

senza necessità di intervenire fisicamente su di esso. A livello generale, particolare attenzione è stata data all’applicazione di soluzioni per

qualità e continuità della fornitura di energia elettrica, fondamentali in un edificio che ospita anche ambienti critici

come laboratori, camera bianca e facility produttiva ad alta tecnologia. Sia i diversi asset aziendali che l’intero edificio, sono costantemente monitorati e controllati dai diversi domini della piattaforma per la

gestione e monitoraggio dell’energia

EcoStruxure

di Schneider Electric, che permettono di ottimizzare l’efficienza l’efficienza e la disponibilità dei diversi sistemi in modo continuato, da remoto, attraverso un unico punto di accesso. Il wellbeing aziendale, è garantito dal modulo

EcoStruxure Buildin

g che permette di assicurare ad ogni area dell’edificio sia specifiche condizioni ambientali – quali temperature, umidità, illuminazione, qualità dell’aria – che funzionalità in grado di supportare i diversi tipi di attività che vi si svolgono. La rilevazione di tutti i dati di consumo e di performance, inoltre, consente ad Argotec di ottenere le informazioni richieste per perseguire la

certificazione LEED©

dell’edificio.



Un Data Center di nuova generazione

Nello SpacePark è ospitato anche il

data center

che “custodisce” i dati critici di Argotec e supporta le esigenze di calcolo e di erogazione di servizi ICT. Schneider Electric ha progettato in base alle esigenze del cliente

un’infrastruttura altamente performante

, ridondata e sicura dal punto di vista fisico e cibernetico, applicandovi le soluzioni più evolute relativamente a contenimento, raffreddamento, distribuzione dell’energia alle unità e protezione della continuità dell’alimentazione elettrica (UPS) – unite alla piattaforma di

monitoraggio e gestione

(DCIM – Data Center Infrastructure Management). Naturalmente anche il “sistema” Data Center dialogherà con le piattaforme di gestione dell’energia e di edificio e vi rientra in ottica di controllo e monitoraggio.

Al fianco del cliente 24 ore su 24

In un’industria critica come quella aerospaziale nessun dettaglio per quanto minimo può essere lasciato al caso ed è necessario ottenere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, piena visibilità e capacità di intervento per prevenire problemi che possono avere conseguenze estremamente critiche. Per questo motivo Argotec beneficerà anche del supporto del Service Hub di Schneider Electric – un gruppo di esperti a disposizione per dare supporto, monitorare l’intera infrastruttura e intervenire in tempo reale in aiuto del cliente – e utilizza un set di servizi digitali che consentono di attuare strategie di manutenzione su condizione, alimentati da algoritmi e da sistemi di apprendimento automatico.

Mission Control Center

Le tecnologie Schneider Electric alimentano, monitorano, controllano il corretto funzionamento energetico di uno degli spazi più nevralgici e critici di Argotec: il mission control center, sito dal quale vengono monitorate le missioni dei satelliti. L’elevata criticità dei processi e della continuità di servizio sicurezza sono garantite dall’infrastruttura Schneider Electric che risponde tra le altre cose, ai più elevati standard di sicurezza di cybersecurity.

Una partnership per il futuro

La collaborazione tra Argotec e Schneider Electric proseguirà anche in futuro su nuovi fronti quali la consulenza per implementare un percorso di decarbonizzazione complessivo dell’attività. L’obiettivo è consentire ad un’azienda che si pone come leader nel settore aerospaziale di diventare un punto di riferimento per la filiera anche in termini di sostenibilità e di applicazione delle tecnologie più efficienti, in grado di supportare e abilitare l’innovazione.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall’intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un’azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

Scopri nuove prospettive su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione del futuro su Schneider Electric Insights

.

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)