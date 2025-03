Scuola. Pro Vita & Famiglia: bene Valditara su consenso informato, legge sia chiara e vincolante

(Adnkronos) – 6 marzo 2025. «Accogliamo con favore la notizia di un decreto legge presentato in Consiglio dei Ministri dal Ministro dell’Istruzione Valditara per introdurre il consenso informato dei genitori sulle attività scolastiche che riguardano la sessualità e l’affettività, una richiesta che portiamo avanti da tempo e che abbiamo recentemente rilanciato con la campagna “Mio Figlio No – Scuole Libere dal Gender”. Bene anche i disegni di legge presentati alla Camera dai deputati Sasso (Lega) e Amorese (FdI), segno di una crescente attenzione politica sul tema. Chiediamo al Governo di calendarizzare subito la proposta di Valditara per tutelare il diritto dei genitori a educare i propri figli, minacciato dall’ingresso nelle scuole di contenuti politici e ideologici soprattutto ad opera delle associazioni LGBT. Perché la norma sia davvero efficace è indispensabile che la procedura di dettaglio per la richiesta del consenso informato non sia delegata a fonti secondarie, facilmente emendabili a seconda del Governo in carica. In tal senso, la stessa legge dovrà obbligare le scuole a segnalare ogni iniziativa sensibile in una apposita sezione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e a comunicarle tempestivamente alle famiglie specificando argomenti, relatori e materiali utilizzati. Inoltre, i genitori devono poter negare il consenso e ottenere sempre attività alternative. Lo dichiara Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, commentando la conferenza stampa organizzata dal deputato Rossano Sasso, a cui ha partecipato anche il vice premier Matteo Salvini, di presentazione del libro “Il gender esiste”. Coghe ricorda inoltre che, secondo un recente sondaggio dell’istituto Noto, l’83% degli italiani è favorevole al consenso informato dei genitori sulle attività scolastiche riguardanti sessualità e affettività e il 76% ritiene comunque la famiglia la principale responsabile dell’educazione sessuale e affettiva dei figli.

Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

