“Seconda Madre” di Oliviero Rainaldi. L’artista in mostra a Roma fino al 23 maggio a La Nuova Pesa

(Adnkronos) – Roma, 2 aprile 2025. Roma accoglie nuovamente Oliviero Rainaldi con la mostra Seconda Madre, visitabile fino al 23 maggio presso La Nuova Pesa: Seconda Madre non è solo un’esposizione, ma una riflessione sulla trasformazione, sulla memoria e sull’inconscio. Un ritorno alla pittura per l’artista, che, dopo anni dedicati alla scultura, sceglie il bianco e nero come cifra espressiva di un percorso intimo e universale. “Il bianco e nero scelto per questa serie di opere amplifica il senso di sospensione e mistero”, afferma Rainaldi, sottolineando come la tensione visiva emerga dalla materia pittorica stessa.

La mostra presenta cinque opere, tra cui un polittico composto da quattro elementi che si sviluppano in tre atti essenziali: “l’invito, l’abbraccio e la mutazione dell’uno nell’altro in relazione a una coppia”. Una narrazione visiva potente, che attraversa un arco temporale significativo: “Le opere – spiega l’artista – sono state realizzate tra il 1988 e il 2025; non sono state concepite con un progetto premeditato. Attraverso una selezione, hanno poi assunto una loro logica, che è stata individuata con grande acume – oserei dire psicanalitico – dal curatore, il quale ha letto tra le righe e, senza conoscermi, ha colto i miei traumi più profondi”.

La maternità come archetipo

Un elemento cardine della mostra è il tema della maternità, che Rainaldi declina in una prospettiva

archetipica, oltre il legame biologico. “La seconda madre è colei che risponde, ed è quella del sogno, perché la prima, quella del reale, nulla può più fare”. Un’idea che si discosta dalla concezione tradizionale della maternità per assumere un valore universale, carico di rimandi culturali e personali. “I riferimenti culturali, filosofici e artistici non sono stati il primo movens, bensì la personale avventura di vita, in cui l’artista eleva inconsciamente le proprie urla attraverso il mezzo del fare arte”.

La figura umana tra simbolismo e astrazione

Rainaldi ha sempre posto la figura umana al centro della sua ricerca e in Seconda Madre essa si fonde con un simbolismo primordiale: “La definizione più esatta, credo, sia un simbolismo archetipale oggettivo e, al contempo, profondamente soggettivo, poiché appartiene a un mistero a cui tutti, in tutti i tempi, siamo soggetti”. Un processo di sintesi che richiede tempo e disciplina. come sottolinea l’artista: “La forma necessita di un attento e lucido controllo del linguaggio; i significati, se l’opera è riuscita, devono parlare di altro da sé: questo è l’aspetto che, secondo me, differenzia un’opera riuscita”.

Un dialogo tra l’artista e il pubblico

L’arte di Rainaldi non è solo espressione personale, ma un mezzo per instaurare un dialogo con il pubblico. “Il primo dialogo è quello tra sé e sé stessi: questo atto compie sull’artista un’operazione taumaturgica che, attraverso l’opera, si riverbera sull’osservatore”. Un invito, dunque, a riflettere sulla dimensione onirica ed emotiva dell’esistenza”

Dal monumentale all’intimo: l’evoluzione di un artista

Rispetto alla scelta di tornare alla pittura Rainaldi conclude: “I miei ultimi quindici anni di lavoro sono stati caratterizzati fondamentalmente dalle commissioni, soprattutto scultoree. Le varie soluzioni tecniche che ho impiegato sono spesso determinate dalla necessità: se ricevi una commissione che prevede un’opera all’aperto e di certe dimensioni, non puoi che orientarti sulla scultura con le caratteristiche di resistenza adatte all’ambiente a cui è destinata”. La pittura, invece, risponde a un’esigenza più personale: “Molti quadri, invece, sono stati eseguiti di mia iniziativa. Tendenzialmente, però, scelgo la tecnica esecutiva non per innamoramento di questa o quella materia, ma per quella che, secondo me, è la più adatta a esprimere la mia idea”. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)