SecoStore: da impresa familiare a leader europeo nella fornitura di articoli sanitari, igiene personale e pulizia industriale

(Adnkronos) – Lecce, 04 marzo 2025 – SecoStore, azienda italiana specializzata nella vendita di articoli sanitari, prodotti per la pulizia industriale e forniture per professionisti del settore estetico, celebra una crescita esponenziale che l’ha portata da una gestione familiare a una presenza consolidata in cinque mercati europei. Fondata nel 2013 come piccola impresa a conduzione familiare, composta dai soli fondatori, SecoStore ha registrato un incremento del fatturato da 400.000 euro a 3,7 milioni di euro in sei anni. Questo successo ha permesso l’espansione del team fino a 10 dipendenti e l’ampliamento della distribuzione, inizialmente limitata alla provincia di Lecce, a tutta Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. Nel prossimo futuro, l’azienda prevede di estendere le spedizioni anche a Germania e Svizzera. Per distinguersi ulteriormente nel mercato e consolidare la propria crescita, l’azienda ha introdotto il brand “SecoStore”. Questa linea di prodotti, ideata e sviluppata internamente, offre soluzioni innovative e di alta qualità, rispondendo alle esigenze specifiche dei professionisti nei settori sanitario, HO.RE.CA e industriale. SecoStore si è affermata come partner di fiducia per una vasta gamma di clienti, tra cui medici, ambulatori, farmacie, case di cura, enti pubblici e privati, centri estetici, hotel, spa e industrie. L’azienda si distingue per l’attenzione al cliente, offrendo prodotti di qualità, convenienza e disponibilità immediata. La gamma di articoli offerti da SecoStore copre diverse macro aree, tra cui diagnostica e terapia, disinfezione e sterilizzazione, abbigliamento sanitario e DPI, strumentario chirurgico, prodotti per pulizia industriale e forniture per estetica e parrucchieri. Questa varietà consente all’azienda di soddisfare le esigenze specifiche di professionisti operanti in molteplici settori, garantendo sempre elevati standard qualitativi e un servizio clienti dedicato. SecoStore continua a crescere, mantenendo al centro della propria missione la soddisfazione del cliente e l’offerta di soluzioni professionali di eccellenza.

