SNAI – Amichevole: Italia, tutto facile con la Turchia? «1» a 1,57, Scamacca prepara i gol per l’Europeo

(Adnkronos) – Martedì sera a Bologna gli Azzurri in campo nel penultimo test prima della partenza per la Germania. Il pareggio paga 3,85, il colpo della squadra di Montella vola a 5,50. L’attaccante dell’Atalanta il marcatore più probabile Milano, 3 giugno 2024 – L’Europeo si avvicina e martedì, a Bologna, la Nazionale farà la prima delle due prove generali prima della partenza per la Germania (la seconda domenica a Empoli contro la Bosnia). Sulla strada degli Azzurri c’è la Turchia, con le quote Snai per il match del Dall’Ara che sono tutte dalla parte della squadra di Spalletti: il segno «1» si gioca a 1,57, con il pareggio a 3,85 e la vittoria della Turchia, allenata da Vincenzo Montella, a 5,50. Sembra una partita da Over (1,70), mentre il risultato con un massimo di due reti segnate paga il doppio della posta scommessa. Stesse gerarchie per Goal (1,70) e No Goal (2,00). L’1-0 a 7,25 è il risultato esatto più probabile; seguono altre due vittorie dell’Italia, il 2-0 a 8,25 e il 2-1 a 8,50.

Marcatori In testa alla lavagna dei marcatori per la partita di Bologna c’è Gianluca Scamacca: una rete del centravanti dell’Atalanta si gioca a 2,50, con Mateo Retegui a 2,75 e la coppia formata da Raspadori e Chiesa a 3,00. Scendendo, si trovano Zaccagni e l’idolo di casa Orsolini a 3,50 e Pellegrini a 3,75. Tra i giocatori turchi, occhio all’interista Calhanoglu: un gol al Dall’Ara vale 6,50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

