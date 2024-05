SNAI – Champions League: Dortmund-Real, domina Ancelotti . La quindicesima coppa dei Blancos a 1,63, tedeschi a 5,25

(Adnkronos) – Quote a senso unico per la finale di Wembley, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 4,25. Vinicius a 2,50 e Bellingham a 2,75 i marcatori più probabili Milano, 31 maggio – A Wembley il Real Madrid punta alla ‘quindicesima’. A distanza di due anni dall’ultimo trionfo, a Parigi contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti affronta a Wembley il Borussia Dortmund, club che nella sua storia ha trionfato solo nel 1997, in finale contro la Juventus. Delle tre finali europee (le prime due hanno incoronato l’Atalanta in Europa League e l’Olympiacos in Conference League), quella di Champions League ha le quote Snai più sbilanciate: il successo già nei 90 minuti del Real Madrid si gioca a 1,63, con il pareggio – che porterebbe invece le squadre ai tempi supplementari – a 4,25 e il colpo del Borussia Dortmund (squadra prima nominata, quindi segno «1») a 5,25. Visto anche il potenziale offensivo a disposizione, la partita promette tanti gol: almeno tre (Over) a 1,67, con l’Under a 2,10, mentre il risultato (isolando sempre i 90 minuti) con entrambe le squadre a segno paga 1,70 ed è opposto al No Goal a 2,05. L’1-2 a 7,00 è il risultato più probabile; seguono lo 0-1 a 7,50, l’1-1 a 8,25 e lo 0-2 a 8,50.

Marcatori Ci sono solo giocatori del Real Madrid tra i primi quattro marcatori più probabili: domina Vinicius a 2,50, con Jude Bellingham a 2,75 e la coppia Joselu-Rodrygo a 3,50. Fullkrug a 4,50 (stessa quota di Brahim Diaz) è il primo possibile bomber della squadra di Edin Terzic.

Testa a testa Se il Real Madrid è favorito anche nei supplementari (8,25 contro 16) e in caso di arrivo ai rigori (11 contro 14), nel testa a testa per chi alzerà la coppa al cielo di Wembley i Blancos guidano nettamente a 1,30, con il trionfo del Borussia a 3,50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

