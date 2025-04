SNAI – Europa League: Lazio nel freddo di Bodo, Biancocelesti ok a 2,15. Conference: Fiorentina in pole

(Adnkronos) – Dopo la vittoria dell’Inter in Champions League, tocca alle altre italiane ancora impegnate in Europa: la squadra di Baroni in Norvegia, quella di Palladino a 1,40 sul campo del Celje Milano, 9 aprile – L’Inter, sul campo del Bayern Monaco, ha già fatto ampiamente il suo dovere. Giovedì tocca alle altre due squadre ancora impegnate nelle coppe europee: la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference. Andata in trasferta sia per i biancocelesti sul campo del Bodo Glimt (18.45), sia per i viola su quello del Celje (si gioca alle 21): quote Snai in discesa sia per Baroni che per Palladino.

Europa League Nel freddo norvegese, la Lazio parte avanti a 2,15; la vittoria del Bodo e il pareggio, nei primi 90 minuti di un doppio confronto che si completerà all’Olimpico, pagano rispettivamente 3,20 e 3,40. Equilibrio tra Under (1,90) e Over (1,80), con il Goal a 1,65 che si fa preferire al No Goal a 2,15. Questo perché la Lazio potrà schierare, tra gli altri, Castellanos (un gol a 2,90), Dia (3,50), Zaccagni e Pedro, entrambi a segno a 3,75. Poca storia anche nel testa a testa per il passaggio del turno, con la Lazio a 1,30 e il Bodo avanti a 3,50. Nelle antepost per la vittoria del trofeo, invece, biancocelesti a 5,50 al pari del Tottenham, con Athletic Bilbao e Manchester United a guidare a 5,50.

Conference League La Fiorentina vola in Slovenia per affrontare il Celje: una sfida, anche nei primi 90 minuti in trasferta, che non sembra avere storia, con i viola favoriti a 1,40. Per trovare il segno «X» bisogna salire a 4,50; per l'«1» addirittura a 6,00, in una partita dove l'Over a 1,57 prevale sull'Under a 2,20 e in cui è meno marcato il confine tra Goal (1,75) e No Goal (1,95). Moise Kean a 2,25 è il candidato numero uno per un gol: l'azzurro si gioca a 2,25, ed è seguito da Gudmundsson a 2,50 e da Beltran a 2,75. La quota per la qualificazione della Fiorentina alle semifinali di Conference League è rasoterra (1,07, con il Celje a 8,00); nelle antepost per il trionfo finale, viola terzi a 6,00 alle spalle di Chelsea (1,50) e Betis (5,00).