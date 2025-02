SNAI – Europa League: Roma a Porto per andare avanti Gara di andata in salita: il «2» di Ranieri a 2,90

(Adnkronos) –

Con la Lazio già qualificata agli ottavi, i giallorossi vogliono provare a raggiungerli ma almeno nei primi 90’ del doppio confronto inseguono i portoghesi, in pole a 2,40 Milano, 12 febbraio – Con la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference League già qualificate agli ottavi, la Roma è l’unica squadra italiana a scendere in campo giovedì in Europa. I giallorossi sono ospiti del Porto nella gara di andata del playoff, con le quote Snai che almeno per la gara di andata (quella di ritorno si giocherà giovedì 20 all’Olimpico) vedono la squadra di Claudio Ranieri costretta a inseguire. Il «2» si gioca a 2,90 e arriva dopo l’«1» a 2,40, con il pareggio che è offerto alla quota di 3,25. Under e Over, rispettivamente a 1,83 e 1,87, partono a distanza ravvicinata, mentre più netta è la forbice che separa Goal (1,67) e No Goal (2,10).

Risultato e marcatori Se l’1-1 a 6,25 è il risultato esatto più probabile, seguito dalll’1-0 a 9,00, c’è sempre Artem Dovbyk in pole position nel tabellone dei possibili marcatori giallorossi: una rete dell’ucraino è offerta a 2,75, con una di Dybala proposta a 4,00 e la coppia Shomurodov-Soulé a 4,50. Per i portoghesi guida Samu Aghehowa Omorodion a 3,25, con Deniz Gül a 3,75.

Antepost Alla vigilia dell’inizio della fase a eliminazione diretta, ci sono due squadre inglesi a guidare la lavagna antepost per la squadra vincitrice dell’Europa League: Manchester United e Arsenal, entrambe a 5,50. Segue l’Athletic Bilbao a 6,50, con Lazio e Roma rispettivamente quarta a 7,50 e quinta a 12.

