SNAI – Formula 1: passerella per Verstappen, a Doha il favorito è Norris. Staccate le Ferrari di Leclerc e Sainz

Milano, 28 novembre 2024 – Doppia passerella per Max Verstappen. Conquistato aritmeticamente il quarto titolo mondiale di fila, l’olandese della Red Bull si gode gli ultimi due appuntamenti della stagione tra Doha e Abu Dhabi. Si parte dal Qatar, con Lando Norris che su Snai è il favorito per la vittoria a 2,75, seguito proprio da Verstappen a 4,50. A completare il podio c’è Oscar Piastri a 5,50, con Lewis Hamilton e George Russell a 7,50 e le Ferrari più staccate: quella di Leclerc parte a 10, quella di Sainz addirittura a 12.

Sprint e qualifiche Norris è davanti a tutti anche nella lavagna relativa alla gara Sprint, e sempre a 2,75, con Verstappen, Piastri, Hamilton e Russell anche loro con una quota identica rispetto a quella della gara. Leclerc, per la Sprint, scende a 8,50, con Sainz che scala a 10. Per quello che riguarda invece le qualifiche per la gara di domenica e lo Sprint Shootout che definisce la griglia di partenza per la Sprint, testa a testa Norris-Verstappen per la pole position, con i due piloti rispettivamente a 2,75 e 3,50. Infine le prove libere, che vedono ancora una volta il pilota della McLaren davanti a tutti a 3,00, con il fresco campione del mondo a 3,75.

Mondiale Costruttori Assegnato il titolo piloti, la McLaren è la favorita per il Mondiale Costruttori a 1,25: alla Ferrari, a 3,75, il compito di tentare una difficilissima rimonta.

